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Mundial 2026. Naukowcy zrobili symulację. Wiedzą, kto zostanie mistrzem świata

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:47
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Mundial 2026. Naukowcy zrobili symulację. Wiedzą, kto zostanie mistrzem świata
Mundial 2026. Naukowcy zrobili symulację. Wiedzą, kto zostanie mistrzem świata/PAP/EPA
Swoich faworytów mają, kibice, eksperci czy bukmacherzy, ale warto zapoznać się ze zdaniem naukowców. Pracownicy uniwersytetów w Innsbrucku i Dortmundzie przeprowadzili symulację i wynika z niej, że reprezentacje Hiszpanii, Anglii, Francji i Niemiec mają największe szanse na wygranie mundialu 2026.

Hiszpania głównym faworytem

Bazując na wszelkich możliwych danych, m.in. wynikach meczów z ostatnich miesiącach, notach wystawianych poszczególnym piłkarzom czy kursach bukmacherskie, oraz korzystając z pomocy sztucznej inteligencji zespół badawczy złożony z pracowników obu uczelni wyłonił czołową czwórkę.

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Z analizy wynika, że z tego grona największe szanse na wzniesienia głównego trofeum - Pucharu Świata - po finale 19 lipca w East Rutherford ma Hiszpania. Wynoszą one jednak tylko 14,5 proc. W przypadku Anglii, która na drugie mistrzostwo czeka od 1966 roku, i Francji oszacowano je na 12,4, a Niemiec - 11,2 proc.

Naukowcy przeprowadzili 100 tysięcy symulacji

W drugim rzędzie faworytów pojawiły się Portugalia - 8,9 proc. szans, broniąca tytułu Argentyna - 8,2 oraz Holandia - 5,6 i Brazylia - 4,7. Czołową dziesiątkę uzupełniają Belgia i wracająca na największą piłkarską scenę po wielu latach Norwegia.

Przeprowadziliśmy 100 tysięcy możliwych symulacji przebiegu mundialu: mecz po meczu, runda po rundzie, zgodnie z wszystkimi założeniami i przepisami FIFA - zaznaczył Rouven Michels, członek zespołu przeprowadzającego badanie. Jak dodał, taki turniej to wspaniała okazja, aby wzbudzić zainteresowanie rachunkiem prawdopodobieństwami wśród wielu osób, które w innym przypadku nigdy by nie zwróciły na to uwagi.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnanaukowcymistrzostwa światamundial 2026
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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