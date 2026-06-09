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Mundial 2026. Sędzia, który miał prowadzić mecze nie został wpuszczony do USA

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:40
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Mundial 2026. Sędzia, który miał prowadzić mecze nie został wpuszczony do USA
Mundial 2026. Sędzia, który miał prowadzić mecze nie został wpuszczony do USA/PAP/EPA
Omar Artan miał prowadzić mecze na mundialu, który w czwartek rozpocznie się w USA, Kanadzie i Meksyku. Somalijski sędzia nie został jednak wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Amerykańska agencja graniczna CBP odmówiła mu wjazdu do w związku z "obawami" powstałymi w wyniku procedury sprawdzania.

Po kontroli sędzia został uznany za niedopuszczalnego

O odesłaniu sędziego z lotniska w Miami poinformowała pierwotnie agencja AFP, powołując się na władze somalijskiej federacji piłkarskiej. Zapytany o sprawę przez urząd CBP potwierdził te doniesienia.

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6 czerwca obywatel Somalii przyleciał na międzynarodowe lotnisko w Miami z międzynarodowego lotniska w Stambule. Podczas kontroli podróżny przeszedł dodatkową kontrolę, rutynową część procedury kontroli CBP, gdy funkcjonariusze muszą zweryfikować informacje lub ustalić dopuszczalność. Po kontroli podróżny, sędzia mistrzostw świata FIFA, został uznany za niedopuszczalnego z powodu obaw powstałych w trakcie procedury weryfikacji i odmówiono mu wjazdu - przekazał rzecznik agencji.

Obywatele Somalii są objęci zakazem wjazdu do USA

CBP zaznaczyła, że wszyscy podróżni podlegają kontroli granicznej i że dotyczy to w równym stopniu też sportowców, trenerów i personel. Decyzje o dopuszczalności podejmowane są indywidualnie w oparciu o informacje organów ścigania, bezpieczeństwa narodowego i imigracji dostępne w momencie kontroli. Funkcjonariusze CBP mają prawo przesłuchiwać podróżnych, przeprowadzać kontrole i ustalać dopuszczalność zgodnie z prawem USA - dodał rzecznik.

CBP nie podała natury wątpliwości, jakie wystąpiły podczas sprawdzania sędziego. Somalia jest jednym z krajów, których obywatele są objęci niemal kompletnym zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych, wprowadzonym decyzją prezydenta Donalda Trumpa. Prawo przewiduje jednak wyjątki, w tym dla sportowców.

Sędzia miał ważną wizę do USA

Artan od lat jest międzynarodowym sędzią, a w ub.r. został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki. Miał być jednym z 52 sędziów, którzy będą prowadzić mecze mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie. Omar Artan jest jednym z najbardziej szanowanych sędziów w Afryce i zasługuje na wsparcie całej społeczności piłkarskiej - powiedział agencji AFP Ciise Aden Abshir, starszy doradca Ministerstwa Młodzieży i Sportu Somalii oraz były kapitan reprezentacji narodowej.

Według ministra, Artan miał ważną wizę do USA. Odmowa wjazdu do Stanów Zjednoczonych i uniemożliwienie mu sędziowania zaplanowanych meczów szkodzi nie tylko jemu osobiście, ale także podważa zaangażowanie piłki nożnej w uczciwość, zasługi i ducha fair play - dodał Abshir.

Irańczycy też mają kłopoty z wjazdem do USA

Jest to już kolejny zgrzyt przy turnieju FIFA związany z procedurami imigracyjnymi. Wcześniej wizy nie przyznano niektórym działaczom z reprezentacji Iranu. Jak powiedział Biały Dom, choć wizy otrzymali piłkarze i szkoleniowcy, to nie otrzymali ich inni członkowie podejrzewani o związki z irańskim reżimem. Nie pozwolimy irańskiej reprezentacji nadużywać systemu do przemycania terrorystów do Stanów Zjednoczonych pod fałszywymi pretekstami - powiedział przedstawiciel władz.

Sekretarz stanu Marco Rubio przestrzegł w ubiegłym tygodniu, że USA nie pozwolą na wjazd do kraju nikogo, kto ma związki z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Nie mamy problemu ze sportowcami, ani z ich personelem pomocniczym, ale nie pozwolimy im na włączenie do swojej delegacji grupy osób, o których wiemy, że nie mają nic wspólnego ze sportem, a jedynie powiązania z IRGC i podobnymi organizacjami - oświadczył Rubio i dodał, że władze USA będą się temu "bardzo uważnie przyglądać".

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Źródło PAP
Tematy: USAsędziamundialmundial 2026
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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