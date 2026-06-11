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Trzy czerwone kartki i dwa gole w pojedynku Meksyk - RPA. Mecz otwarcia mundialu bez większych emocji

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 23:24
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Trzy czerwone kartki i dwa gole w pojedynku Meksyk - RPA. Mecz otwarcia mundialu bez większych emocji
Trzy czerwone kartki i dwa gole w pojedynku Meksyk - RPA. Mecz otwarcia mundialu bez większych emocji/PAP/EPA
W meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata 2026 wielkich emocji nie było. Meksyk bez większego wysiłku pokonał Republikę Południowej Afryki 2:0. Gole dla gospodarzy mundialu na Estadio Azteca strzelili Julian Quinones i Raul Jimenez. Sędzia Wilton Sampaio z Brazylii pokazał w tym spotkaniu aż trzy czerwone kartki. Dwie z nich zobaczyli piłkarze z RPA.

Quinones strzelcem pierwszego gola na mundialu

Gospodarze mundialu chcą zmazać plamę sprzed czterech lat, kiedy odpadli już po fazie grupowej mistrzostw świata i po raz pierwszy w historii nie zagrali w fazie pucharowej. "El Tri" zrobili pierwszy krok, by wyjść z grupy. Podopieczni Javiera Aguirre byli zdecydowanymi faworytami meczu otwarcia i nie zawiedli. Jednak trzeba zaznaczyć, że rywale nie zawiesili im wysoko poprzeczki.

Meksykanie już w 9. minucie otworzyli wynik spotkania. Strzelcem pierwszego gola na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku był Julian Quinones. 29-latek wykorzystał błąd bramkarza RPA, który źle wprowadził piłkę do gry.

Meksyk wykorzystał grę w przewadze

Tuż po przerwie zobaczyliśmy pierwszą czerwoną kartkę na tegorocznych mistrzostwach świata. Yaya Sithole faulował wychodzącego na czystą pozycję Briana Gutierreza. Za to zagranie arbiter usunął piłkarza z Afryki z boiska.

Gospodarze mundialu grę w przewadze wykorzystali w 67. minucie. Raul Jimenez z bliska strzałem głową pokonał bramkarza RPA.

Zwane usunięty z boiska za uderzenie rywala

Sytuacja drużyny z Afryki w tym momencie zrobiła się fatalna. Przegrywając 0:2 i grając w osłabieniu ciężko było liczyć na odrobienie strat. Tym bardziej, że w 84. minucie za uderzenie rywala bez piłki czerwoną kartką ukarany został Themba Zwane.

W doliczonym czasie gry sędzia jeszcze raz sięgnął do kieszeni po "czerwony kartonik". Tym razem ukarany został Cesar Montes. Meksykanin przerwał faulem kontrę RPA, a że był ostatnim zawodnikiem przed bramkarze, to arbiter zgodnie z przepisami usunął go z boiska.

Drugi mecz grupy A Korea Południowa zmierzy się z Czechami. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 4.00 czasu polskiego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: mistrzostwa światamundial 2026relacja na żywomecz otwarcia
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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