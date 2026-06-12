Dziennik Gazeta Prawana logo

Mundial 2026. Zamieszki podczas meczu otwarcia. Płonące samochody i starcia z policją

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:08
W czwartek rozpoczęły się w Meksyku mistrzostwa świata w piłce nożnej. W trakcie meczu otwarcia mundialu, w którym gospodarze turnieju zmierzyli się z RPA przed Stadionem Azteca stolicy kraju doszło do zamieszek. Protestujący starli się się z policją. Rzucali w nią kamieniami i podpalili stojące na ulicach samochody.
1/9Do starć demonstrantów z różnych grup zawodowych doszło w trakcie rozgrywania meczu otwarcia mundialu. Jak przekazały meksykańskie media, policji udało się zatrzymać manifestację związku zawodowego nauczycieli zmierzającą w okolice stadionu.
mundial-2026-zamieszki-podczas-meczu-otwarcia-plonace-samochody-i-starcia-z-policja-39170308-39170313.jpg
PAP/EPA/MADLA HARTZ
Powiązane
Mundial 2026. Comeback Korei Południowej. Nieuznany gol dla Czechów
Mundial 2026. Comeback Korei Południowej. Nieuznany gol dla Czechów
Mundial 2026. Kot premiera Belgii wytypował zwycięzcę meczu Meksyk - RPA
Mundial 2026. Kot premiera Belgii wytypował zwycięzcę meczu Meksyk - RPA
Mundial 2026. Zlatan Ibrahimovic zarobi fortunę za bycie sobą
Mundial 2026. Zlatan Ibrahimovic zarobi fortunę za bycie sobą
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Meksykmundial 2026zamieszkimecz otwarcia
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj