Mundial 2026. Zamieszki podczas meczu otwarcia. Płonące samochody i starcia z policją

W czwartek rozpoczęły się w Meksyku mistrzostwa świata w piłce nożnej. W trakcie meczu otwarcia mundialu, w którym gospodarze turnieju zmierzyli się z RPA przed Stadionem Azteca stolicy kraju doszło do zamieszek. Protestujący starli się się z policją. Rzucali w nią kamieniami i podpalili stojące na ulicach samochody.

1 / 9 Do starć demonstrantów z różnych grup zawodowych doszło w trakcie rozgrywania meczu otwarcia mundialu. Jak przekazały meksykańskie media, policji udało się zatrzymać manifestację związku zawodowego nauczycieli zmierzającą w okolice stadionu. PAP/EPA / MADLA HARTZ Następna

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