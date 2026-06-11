Mundial 2026. Kot premiera Belgii wytypował zwycięzcę meczu Meksyk - RPA

Kot Maximus jak ośmiornicy Paul

Pomysł na akcję nie wyszedł od samego premiera, lecz od jego "kochających futbol i kreatywnych współpracowników" z siedziby szefa belgijskiego rządu. Jak zaznaczono, De Wever ma odgrywać w nagraniach jedynie niewielką rolę, ponieważ jego zainteresowanie piłką nożną nie jest duże.

Pierwszy typ kota dotyczy meczu otwarcia mundialu. Według Maximusa Meksyk ma pokonać RPA. Telewizja VRT NWS przypomina, że tradycja zwierząt przewidujących wyniki meczów sięga m.in. ośmiornicy Paul, która podczas mundialu w 2010 roku trafnie wskazała wyniki ośmiu spotkań, w tym finału.

W poprzednich turniejach podobnych prób podejmowały się także inne zwierzęta, m.in. kawia domowa Kevin w 2014 r., muzealny kot Achilles w 2018 oraz ekwadorski ptak Neyar w 2022.

Maximus mieszka w siedzibie premiera

Przedstawiciele siedziby premiera żartują, że jeśli Maximus okaże się piłkarskim jasnowidzem, będzie otwarty na "lukratywne oferty ze sportowych mediów". W przeciwnym razie będzie musiał zadowolić się rolą "spin doctora" premiera.

Pełne imię kota to Maximus Textoris Pulcher. To łacińsko brzmiąca, żartobliwa stylizacja, którą można tłumaczyć jako "największy, piękny kot Tkacza" - z aluzją do nazwiska De Wevera, oznaczającego "tkacza" oraz jego zamiłowaniem do łaciny i starożytnego Rzymu. Maximus mieszka w siedzibie premiera przy Wetstraat 16 od lata 2025 r.; w sierpniu kancelaria informowała, że jest tam już od kilku tygodni. Maximus jest nosicielem wirusa FIV, potocznie nazywanego kocim AIDS, dlatego musi żyć wyłącznie w domu i nie może mieć kontaktu z innymi kotami.