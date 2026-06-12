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Mundial 2026. Córka natchnęła bramkarza Korei Południowej przed meczem z Czechami

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 12:22
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Mundial 2026. Córka natchnęła bramkarza Korei Południowej przed meczem z Czechami
Mundial 2026. Córka natchnęła bramkarza Korei Południowej przed meczem z Czechami/PAP/EPA
Korea Południowa w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata pokonała Czechy 2:1. Wielki wkład w zwycięstwo azjatyckiej drużyny miał bramkarz Kim Seung-gyu, który przed pierwszym gwizdkiem sędziego dzięki połączeniu wideo mógł zobaczyć, że jego nowo narodzona córka właśnie się obudziła. Wcześniej widział ją tylko, gdy spała.

Kontakt z córką dodał bramkarzowi dodatkowych sił

Dobra dyspozycja 35-latka przydała się Koreańczykom; popisał się kluczowymi interwencjami w końcówce meczu w Guadalajarze. Po meczu Kim Seung-gyu wyznał, że natchnęła go w tym dniu córka.

Wcześniej widziałem ją tylko śpiącą, ale dziś nawet nawiązała ze mną kontakt wzrokowy. To dodało mi dodatkowej siły. Dominowaliśmy w meczu, ale i tak straciliśmy pierwszą bramkę. Gdyby spotkanie zakończyło się w ten sposób, to byłaby to moja osobista porażka - powiedział szczęśliwy Kim, cytowany przez "The Korea Times".

Zwycięstwo nagrodą za żmudną rehabilitację

To już czwarty mundial w karierze Kima. Wcześniej rozegrał tylko jeden mecz w MŚ 2014 roku. W turniejach finałowych w latach 2018 i 2022 pełnił role rezerwowego, przegrywając rywalizację między słupkami z Jo Hyeon-woo.

Kariera Kima wydawała się zagrożona na początku 2024 roku, kiedy doznał zerwania więzadła w kolanie. Koreańczyk ocenił, że czwartkowe zwycięstwo było nagrodą za pracę, jaką włożył podczas długiej i żmudnej rehabilitacji.

Rok temu o tej porze zastanawiałem się, czy kiedykolwiek wrócę do formy. Teraz mam nadzieję, że będę mógł zainspirować innych kontuzjowanych zawodników w trakcie rehabilitacji - podsumował koreański bramkarz.

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Źródło PAP
Tematy: córkabramkarzKorea Południowamundial 2026
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