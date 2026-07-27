Zagłębie wygrało z Piastem. Rezerwowy bohaterem meczu

Efektowny rajd Grzybka

Pierwsza połowa poniedziałkowego meczu nie dostarczyła emocji. Piłkarze obu drużyn nie potrafili sobie stworzyć klarownych sytuacji do otworzenia wyniku. Sporo było strzałów, ale ich jakość pozostawiała sporo do życzenia.

Po przerwie śmielej zaatakowali gospodarze. Zawodnicy Zagłębia dłużej utrzymywali się przy piłce. Wreszcie w 72. minucie Mateusz Grzybek popisał się efektownym rajdem. Wahadłowy "Miedziowych" wpadł w pole karne i dograł piłkę do Jakuba Sypka, który nie miał najmniejszych problemów z trafieniem do pustej bramki.

Pożegnalny gol Reguły?

Strzelec pierwszego gola dla Zagłębia miał udział przy drugim golu dla swojej drużyny. Sypek, który mecz zaczął na ławce rezerwowych, a na boisku pojawił się w drugiej połowie zaliczył asystę przy golu Marcela Reguły.

Marcel Reguła podwyższa prowadzenie Zagłębia! 🔥 Jakub Sypek do gola dokłada asystę! 💪



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/5XAQyefClJ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 27, 2026

Dla utalentowanego 19-latka być może była to ostatnia bramka w barwach drużyny z Lubina. Od dłuższego czasu trwają spekulacje, na temat transferu piłkarza do zagranicznego klubu.