Zagłębie wygrało z Piastem. Rezerwowy bohaterem meczu

Efektowny rajd Grzybka
Pierwsza połowa poniedziałkowego meczu nie dostarczyła emocji. Piłkarze obu drużyn nie potrafili sobie stworzyć klarownych sytuacji do otworzenia wyniku. Sporo było strzałów, ale ich jakość pozostawiała sporo do życzenia.
Po przerwie śmielej zaatakowali gospodarze. Zawodnicy Zagłębia dłużej utrzymywali się przy piłce. Wreszcie w 72. minucie Mateusz Grzybek popisał się efektownym rajdem. Wahadłowy "Miedziowych" wpadł w pole karne i dograł piłkę do Jakuba Sypka, który nie miał najmniejszych problemów z trafieniem do pustej bramki.
Pożegnalny gol Reguły?
Strzelec pierwszego gola dla Zagłębia miał udział przy drugim golu dla swojej drużyny. Sypek, który mecz zaczął na ławce rezerwowych, a na boisku pojawił się w drugiej połowie zaliczył asystę przy golu Marcela Reguły.
Dla utalentowanego 19-latka być może była to ostatnia bramka w barwach drużyny z Lubina. Od dłuższego czasu trwają spekulacje, na temat transferu piłkarza do zagranicznego klubu.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.