Dziennik Gazeta Prawana logo

Mundial 2026. Mistrzostwa świata w piłce nożnej pobiją rekord emisji CO2

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:23
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Mundial 2026. Mistrzostwa świata w piłce nożnej pobiją rekord emisji CO2
Mundial 2026. Mistrzostwa świata w piłce nożnej pobiją rekord emisji CO2/PAP/EPA
Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku wygeneruje ponad dwa razy więcej CO2 niż krytykowany za ślad węglowy turniej w Katarze w 2022 roku - wynika z raportu firmy Greenly. Tylko piłkarze Anglii w fazie grupowej pokonają samolotem prawie 9 tys. km, a dbająca o zielony wizerunek Norwegia - 5,5 tys. km.

Mundial wygeneruje ok. 7,8 mln ton CO2

Francuska firma Greenly, specjalizująca się w obliczaniu śladu węglowego, oszacowała emisje związane z tegorocznym turniejem piłkarskim. Według jej analizy największy w historii mundial wygeneruje ok. 7,8 mln ton CO2. To ponad dwa razy więcej niż mistrzostwa świata w Katarze, których oficjalny bilans FIFA wyniósł ok. 3,8 mln ton CO2.

Wszystkiego będzie więcej. Znacznie więcej podróży, z większych odległości. Jest więcej meczów, więcej widzów, a nawet lokalne podróże odbywają się samolotem. USA są w rzeczywistości kontynentem - powiedział w piątek norweskiemu dziennikowi "Aftenposten" Alexi Normand, założyciel Greenly.

Po mundialu w 2022 r. Katar był ostro krytykowany za ślad węglowy i przedstawianie turnieju jako neutralnego klimatycznie. Teraz, według Greenly, bilans ma być jeszcze gorszy, choć USA, Kanada i Meksyk w dużej mierze korzystają z istniejących stadionów, a spowodowana budową nowych obiektów emisja będzie mniejsza. O spodziewanym wyniku ma przesądzić skala i geografia: 48 drużyn zamiast 32, 104 mecze zamiast 64, ponad 6 mln widzów zamiast 3,4 mln oraz 16 miast-gospodarzy w trzech krajach.

Szczególnie widoczne jest to w podróżach drużyn. Anglia w fazie grupowej zagra w Dallas, Bostonie i New Jersey, a jej bazą jest Kansas City. Przy schemacie baza - mecz - baza oznacza to prawie 9 tys. km lotów jeszcze przed ewentualnym awansem do fazy pucharowej.

Reprezentacja Norwegii dba o ekologiczny wizerunek

O swój ekologiczny wizerunek od lat dba reprezentacja Norwegii. W 2025 roku federacja zadeklarowała, że do 2030 roku zredukuje swoje emisje dwutlenku węgla o 55 proc. Do tego jeden z najbardziej znanych norweskich zawodników, Morten Thorsby, twórca inicjatywy "We Play Green", cieszył się po losowaniu, że stadiony, na których Norwegia rozegra pierwsze trzy mecze, są położone blisko siebie.

Tyle że działacze na bazę "wikingów" wybrali Greensboro w Karolinie Północnej, oddalone o setki kilometrów od stadionów w Bostonie i w Nowym Jorku, na których Norwegia zagra pierwsze trzy mecze. Loty prywatnymi samolotami z bazy na każdy mecz i z powrotem w samej fazie grupowej dadzą łączny dystans ok. 5,5 tys. km.

Zapytany przez dziennikarzy "Aftenposten" o prywatne loty i działania ograniczające ślad klimatyczny kadry, NFF (norweski związek piłki nożnej) nie udzielił odpowiedzi.

Raport Greenly podkreśla jednak, że podróże drużyn i sztabów są przede wszystkim symbolem problemu, a nie jego główną przyczyną. Największy udział będą miały podróże kibiców. Loty do Ameryki Północnej i późniejsze przemieszczanie się między miastami-gospodarzami będą stanowić ok. 87 proc. całego śladu węglowego mundialu. Turniej rozgrywany jest w 16 miastach w trzech państwach, a część kibiców będzie śledzić swoje drużyny, pokonując przy tym tysiące kilometrów. Według Greenly to właśnie skala tych podróży, a nie budowa stadionów czy przejazdy samych reprezentacji, przesądza o tym, że mundial w USA, Kanadzie i Meksyku ma być najbardziej emisyjną imprezą piłkarską w historii.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaRekordmistrzostwa światamundial 2026
Powiązane
Mundial 2026. Słynny trener ocenił mecz otwarcia. "Był po prostu słaby"
Mundial 2026. Słynny trener ocenił mecz otwarcia. "Był po prostu słaby"
Mundial 2026. Córka natchnęła bramkarza Korei Południowej przed meczem z Czechami
Mundial 2026. Córka natchnęła bramkarza Korei Południowej przed meczem z Czechami
Do starć demonstrantów z różnych grup zawodowych doszło w trakcie rozgrywania meczu otwarcia mundialu. Jak przekazały meksykańskie media, policji udało się zatrzymać manifestację związku zawodowego nauczycieli zmierzającą w okolice stadionu.
Mundial 2026. Zamieszki podczas meczu otwarcia. Płonące samochody i starcia z policją
oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMundial 2026. Mistrzostwa świata w piłce nożnej pobiją rekord emisji CO2 »
Zobacz
|
Policja kontroluje kierowcę
Trudny quiz dla dobrych kierowców. Na 6. pytaniu odpada większość
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Mazda CX-60 3.3 Skyactiv-D
Oto Mazda na paliwo XTL. Japończycy ratują silnik spalinowy
Tankowanie samochodu benzyną na stacji Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 11 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Wysyp grzybów w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
Wysyp grzybów w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
Tankowanie paliwa 12 czerwca benzyna 95 drożeje
Czarny piątek na stacjach paliw. Po 12 czerwca benzyna 95, diesel i LPG po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj