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Mundial 2026. Infantino naraził się Włochom. Niefortunny żart szefa FIFA

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:35
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Mundial 2026. Infantino naraził się Włochom. Niefortunny żart szefa FIFA
Mundial 2026. Infantino naraził się Włochom. Niefortunny żart szefa FIFA/PAP/EPA
Gianni Infantino po zakończeniu mistrzostw świata nie powinien wybierać się na wakacje do Włoch. Szef FIFA naraził się mieszkańcom tego kraju niefortunnym żart z faktu, że Italia nie zakwalifikowała się na trwający mundial. "Może awansuje, jak będą grały 64 drużyny, albo i 228" - powiedział prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.

Włoski minister sportu chce rozmawiać z szefem FIFA

Tej wypowiedzi udzielił w wywiadzie dla brazylijskiej CazeTV, spytany o kolejne niepowodzenie Włochów, którzy po raz trzeci z rzędu nie zakwalifikowali się do MŚ. W marcu przegrali po rzutach karnych finał baraży z Bośnią i Hercegowiną.

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Żart z 228 drużynami został tym bardziej źle odebrany, że FIFA ma tylko 211 federacji członkowskich. Minister sportu we Włoszech Andrea Abodi poprosił o możliwość rozmowy z szefem światowej centrali.

Biorąc pod uwagę dystans między Meksykiem a Włochami, najlepsza byłaby rozmowa telefoniczna w celu wyjaśnienia tej sprawy. Chciałbym bezpośrednio usłyszeć jego opinię - powiedział Infantino.

Trzeci z rzędu mundial bez Włochów

Italii zabrakło w 2018 roku w Rosji i cztery lata później w Katarze. Wówczas w turnieju finałowym startowały po 32 zespoły. Od trwającej edycji powiększono grono uczestników do 48, ale Włosi w swojej grupie eliminacyjnej dwukrotnie przegrali z Norwegią, a później nie dali rady teoretycznie znacznie słabszym reprezentantom Bośni i Hercegowiny.

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Źródło PAP
Tematy: FIFApiłka nożnaGianni Infantinomistrzostwa świata
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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