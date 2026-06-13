Mundial 2026. Infantino naraził się Włochom. Niefortunny żart szefa FIFA

Włoski minister sportu chce rozmawiać z szefem FIFA

Tej wypowiedzi udzielił w wywiadzie dla brazylijskiej CazeTV, spytany o kolejne niepowodzenie Włochów, którzy po raz trzeci z rzędu nie zakwalifikowali się do MŚ. W marcu przegrali po rzutach karnych finał baraży z Bośnią i Hercegowiną.

Żart z 228 drużynami został tym bardziej źle odebrany, że FIFA ma tylko 211 federacji członkowskich. Minister sportu we Włoszech Andrea Abodi poprosił o możliwość rozmowy z szefem światowej centrali.

Biorąc pod uwagę dystans między Meksykiem a Włochami, najlepsza byłaby rozmowa telefoniczna w celu wyjaśnienia tej sprawy. Chciałbym bezpośrednio usłyszeć jego opinię - powiedział Infantino.

Trzeci z rzędu mundial bez Włochów

Italii zabrakło w 2018 roku w Rosji i cztery lata później w Katarze. Wówczas w turnieju finałowym startowały po 32 zespoły. Od trwającej edycji powiększono grono uczestników do 48, ale Włosi w swojej grupie eliminacyjnej dwukrotnie przegrali z Norwegią, a później nie dali rady teoretycznie znacznie słabszym reprezentantom Bośni i Hercegowiny.