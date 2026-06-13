Mundial 2026. Reprezentacja USA z przytupem zaczęła mistrzostwa świata

Bobadilla autorem pierwszego samobója

Przed rozpoczęciem meczu odbyła się ceremonia otwarcia - trzecia, po tych w Meksyku w czwartek i w Montrealu dzień później. W jej ostatniej fazie wystąpiła Katy Perry, a wcześniej kibiców przywitał aktor Jason Sudeikis, który w popularnym serialu "Ted Lasso" wcielił się w amerykańskiego trenera piłki nożnej w angielskiej Premier League.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnów gospodarze szybko dali kibicom na Los Angeles Stadium powody do zadowolenia. W siódmej minucie Weston McKennie dograł piłkę na środek pola karnego, a niefortunnie do własnej bramki skierował ją paragwajski obrońca Damian Bobadilla. Był to pierwszy samobój i zarazem najszybszy gol trwającego mundialu.

Pierwszy gol dla Stanów Zjednoczonych zdobył... reprezentant Paragwaju! pic.twitter.com/gx4l9jH5F9 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 13, 2026

Maurucio strzelił honorowego gola

W 31. min podopieczni argentyńskiego trenera Maurucio Pochettino przeprowadzili podobną akcję. Tym razem podającym był Christian Pulisic, Amerykanom znów pomógł rykoszet, ale tym razem wszystko wykończył Folarin Balogun. Ten sam zawodnik tuż przed przerwą podwyższył na 3:0 uderzeniem lewą nogą, praktycznie rozstrzygając losy meczu.

𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐭𝐞𝐚𝐦 🇺🇸



Do przerwy Amerykanie prowadzą 3:0 z Paragwajem w pierwszym meczu na mundialu 2026. pic.twitter.com/sUddIoI7OL — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 13, 2026

Po zmianie stron gospodarze grali już mniej dynamicznie, ale i tak na niewiele pozwalali rywalom. Paragwajczykom udało się wyprowadzić tylko jeden skuteczny cios - w 73. minucie honorowego gola uzyskał Maurucio.

Idealny gol debiutancki nie istnie... 😎⚽️



Mauricio zdobył bramkę na 1:3 w meczu z USA. pic.twitter.com/2l83R12lvS — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 13, 2026

Lewandowski później trafił do siatki od Reyny

Ostatnie słowo należało do Giovanniego Reyny, który efektownym strzałem zewnętrzną częścią stopy ustalił wynik w ósmej doliczonej minucie. Był to jeden z najpóźniej zdobytych goli w historii mundialu (nie licząc dogrywek). Rekordowe było trafienie Irańczyka Mehdiego Taremiego w meczu z Anglią (2:6) przed czterema laty w Katarze - w 13. doliczonej minucie.

Wśród piłkarzy, którzy trafiali później od Reyny, jest też Robert Lewandowski. W meczu 1/8 finału z Francją, również w Katarze, Polak wykorzystał rzut karny w dziewiątej doliczonej minucie.

Spotkanie w Kalifornii obejrzało mnóstwo celebrytów, m.in. Tom Cruise, George Lucas, Bill Gates, Halle Berry, Leonardo DiCaprio i Kareem Abdul-Jabbar. Na trybunach był też sekretarz stanu USA Marco Rubio.