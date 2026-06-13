Mundial 2026. Szymon Marciniak sędzią meczu Argentyna - Algieria

Pierwszym meczem, który na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku poprowadzi Szymon Marciniak będzie pojedynek Argentyna - Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City 17 czerwca o godz. 3 czasu polskiego.
Trzeci mundial sędziego Marciniaka
Asystentami Marciniaka na liniach będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Natomiast funkcję sędziego technicznego sprawował Campbell-Kirk Kawana-Waugh z Nowej Zelandii.
To trzeci turniej tej rangi w karierze Marciniaka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 i w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych. Łącznie był dotychczas arbitrem głównym w pięciu spotkaniach MŚ. 45-latek z Płocka sędziował także trzy mecze Euro 2016 we Francji i dwa mecze Euro 2024 w Niemczech.
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Źródło PAP
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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