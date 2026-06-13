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Mundial 2026. Szymon Marciniak sędzią meczu Argentyna - Algieria

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
54 minut temu
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Mundial 2026. Szymon Marciniak sędzią meczu Argentyna - Algieria
Mundial 2026. Szymon Marciniak sędzią meczu Argentyna - Algieria/Shutterstock
Pierwszym meczem, który na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku poprowadzi Szymon Marciniak będzie pojedynek Argentyna - Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City 17 czerwca o godz. 3 czasu polskiego.

Trzeci mundial sędziego Marciniaka

Asystentami Marciniaka na liniach będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Natomiast funkcję sędziego technicznego sprawował Campbell-Kirk Kawana-Waugh z Nowej Zelandii.

Liga Mistrzów. Wielki pech sędziego Marciniaka. Raczkowski popełnił błąd, a VAR mu nie pomógł
Liga Mistrzów. Wielki pech sędziego Marciniaka. Raczkowski popełnił błąd, a VAR mu nie pomógł

To trzeci turniej tej rangi w karierze Marciniaka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 i w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych. Łącznie był dotychczas arbitrem głównym w pięciu spotkaniach MŚ. 45-latek z Płocka sędziował także trzy mecze Euro 2016 we Francji i dwa mecze Euro 2024 w Niemczech.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnasędziamundial 2026sędzia marciniak
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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