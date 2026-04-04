Dramat Widzewa w doliczonym czasie gry. Łodzianie zmarnowali szansę na wyjście ze strefy spadkowej

Arsenic wyleciał z boiska

Widzew od 37. minuty grał z przewagą jednego zawodnika. Zoran Arsenic w 22. minucie został ukarany pierwszą żółtą kartką. Obrońca Rakowa piętnaście minut później obejrzał drugi kartonik w tym kolorze i w konsekwencji czerwony.

Goście po usunięciu Arsenicia z boiska przejęli inicjatywę. Do przerwy jednak nie potrafili wykorzystać osłabienia rywali.

Zoran Arsenić ukarany drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką! 🟥



Od 36. minuty Widzew gra w przewadze!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/BIq9kWTuW6 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 4, 2026

Dwa gole w doliczonym czasie gry

Kibice na gole musieli czekać aż do doliczonego czasu gry. Po upływie regulaminowych 90. minut najpierw do siatki trafili łodzianie. Kapitalnym uderzeniem popisał się Fran Alvarez. Radość piłkarzy Widzewa nie trwałą długo, bo chwilę później gospodarze doprowadzili do remisu. Autorem gola na 1:1 był Stratos Svarnas.

CO ZA KOŃCÓWKA MECZU W CZĘSTOCHOWIE! 🤯🤯



Najpierw Fran Alvarez popisał się cudownym golem, a chwilę później Stratos Svarnas doprowadził do remisu! 🔥



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/anVIzcAx2r — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 4, 2026

Widzew nadal w strefie spadkowej

W takich okolicznościach remis dla walczącego o utrzymanie w Ekstraklasie Widzewa oznacza stratę dwóch punktów niż zysk jednego "oczka". Łodzianie nadal zajmują miejsce w strefie spadkowej. Mają na koncie tyle samo punktów, co będąca za nimi Arka Gdynia i wyprzedzająca ich Legia Warszawa, ale drużyny z Trójmiasta i stolicy dopiero rozegrają swoje mecze w ramach 27. kolejki.