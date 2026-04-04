Dramat Widzewa w doliczonym czasie gry. Łodzianie zmarnowali szansę na wyjście ze strefy spadkowej

4 kwietnia 2026, 17:13
Fran Alvarez bohaterem meczu z Rakowem. Widzewa wyprzedził Arkę i Legię/PAP
Widzew Łódź w 27. kolejce Ekstraklasy był blisko opuszczenia strefy spadkowej. W doliczonym czasie gry goście strzelili gola na 1:0 i wydawało się, że wywiozą spod Jasnej Góry trzy punkty. Jednak jeszcze przed ostatnim gwizdkiem sędziego grający w osłabieniu Raków Częstochowa zdołał doprowadzić do remisu.

Arsenic wyleciał z boiska

Widzew od 37. minuty grał z przewagą jednego zawodnika. Zoran Arsenic w 22. minucie został ukarany pierwszą żółtą kartką. Obrońca Rakowa piętnaście minut później obejrzał drugi kartonik w tym kolorze i w konsekwencji czerwony.

Zygmunt Chajzer wyremontuje stadion Korony Kielce. "Idziemy na całość"
Goście po usunięciu Arsenicia z boiska przejęli inicjatywę. Do przerwy jednak nie potrafili wykorzystać osłabienia rywali.

Dwa gole w doliczonym czasie gry

Kibice na gole musieli czekać aż do doliczonego czasu gry. Po upływie regulaminowych 90. minut najpierw do siatki trafili łodzianie. Kapitalnym uderzeniem popisał się Fran Alvarez. Radość piłkarzy Widzewa nie trwałą długo, bo chwilę później gospodarze doprowadzili do remisu. Autorem gola na 1:1 był Stratos Svarnas.

Widzew nadal w strefie spadkowej

W takich okolicznościach remis dla walczącego o utrzymanie w Ekstraklasie Widzewa oznacza stratę dwóch punktów niż zysk jednego "oczka". Łodzianie nadal zajmują miejsce w strefie spadkowej. Mają na koncie tyle samo punktów, co będąca za nimi Arka Gdynia i wyprzedzająca ich Legia Warszawa, ale drużyny z Trójmiasta i stolicy dopiero rozegrają swoje mecze w ramach 27. kolejki.

Dariusz Banasik
Arka Gdynia zatrudniła nowego trenera. Powrót do Ekstraklasy po czterech latach przerwy
Nagły komunikat Legii Warszawa dotyczący Marka Papszuna. Kto poprowadzi zespół w meczu z Rakowem Częstochowa?
Nagły komunikat Legii Warszawa dotyczący Marka Papszuna. Kto poprowadzi zespół w meczu z Rakowem Częstochowa?
Jagiellonia przerwała serię meczów bez zwycięstwa i zrównała się punktami z liderem
Jagiellonia przerwała serię meczów bez zwycięstwa i zrównała się punktami z liderem
Bramkarz Pogoni wrzucił sobie piłkę do bramki. Pozo bohaterem "Portowców"
Bramkarz Pogoni wrzucił sobie piłkę do bramki. Pozo bohaterem "Portowców"
Dwa gole w sześć minut. Legia kontynuuje serię meczów bez porażki
Dwa gole w sześć minut. Legia kontynuuje serię meczów bez porażki
Policja kontroluje kierowcę
Od 4 kwietnia zmiany dla kierowców. Nie trzeba będzie wyprzedzać
