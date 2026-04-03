Zygmunt Chajzer wyremontuje stadion Korony Kielce. "Idziemy na całość"

Michał Ignasiewicz
3 kwietnia 2026, 15:10
Zygmunt Chajzer wyremontuje stadion Korony Kielce. "Idziemy na całość"
Stadion Korony Kielce wymaga remontu. Obiekt naruszył ząb czasu. Z pomocą przyjdzie Zygmunt Chajzer. Popularny prezenter telewizyjny odnowi EXBUD Arenę. Oczywiście nie sam. Pomoże mu w tym sprawdzona ekipa. "Idziemy na całość" - zapowiada 71-latek.

Korona współpracuje z Remonty TV

Stadion, na którym swoje domowe mecze grają piłkarze Korony został oddany do użytku w kwietniu 2006 roku. Po 20 latach obiekt potrzebuje renowacji i odświeżenia. Tym zajmie się Zygmunt Chajzer.

Ciekawa sprawa. My jako telewizja remontowa Remonty TV rozpoczynamy współpracę z klubem piłkarskim. Tak, tak. Jest to Korona Kielce. Będziemy remontować pomieszczenia tego klubu. 20 lat - tyle liczy sobie stadion, 20 lat temu rozpoczęły się wielkie mecze, wielkie kibicowanie. 20 lat minęło, trochę się wszystko zestarzało i my pomożemy w tym, żeby te pomieszczenia klubowe wyglądały fantastycznie, były funkcjonalne i nowoczesne. Także ruszamy do roboty! - powiedział Chajzer.

Remont zacznie się po zakończeniu sezonu

Współpracą z Chajzerem i telewizją Remonty TV na konferencji prasowej pochwalił się prezes Korony. Leszek Czarny podczas spotkania z dziennikarzami ujawnił szczegóły umowy. Początek prac został zaplanowany na czerwiec.

Rozpoczynamy absolutnie wyjątkowy projekt. Udało nam się nawiązać współpracę z Remonty TV, a właściwie z Remonty na 5+. Zakładamy, że remont na stadionie Korony Kielce będzie remontem na szóstkę. Razem z Zygmuntem deklarujemy, że będziemy malować, remontować wspólnie, a co najmniej trzymać kciuki, aby ten remont był naprawdę wyjątkowy - powiedział sternik Korony.

