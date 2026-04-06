Rajovic z dubletem w Szczecinie. Cenne zwycięstwo Legii nad Pogonią

Wygrana Legii na wagę złota

Legia miała walczyć w tym sezonie o mistrzowski tytuł. Rzeczywistość okazała się jednak dla stołecznych piłkarzy rozczarowująca. Ekipa z Łazienkowskiej musi bronić się przed spadkiem. W kontekście walki o utrzymanie zdobycz punktowa na stadionie w Szczecinie wydaje się niemal na wagę złota.

Podopieczni Marka Papszuna od pierwszego gwizdka sędziego pokazywali, że w meczu z Pogonią interesuje ich tylko wygrana. Swoją przewagę udokumentowali w 33. minucie. Rafał Augustyniak z autu wrzucił piłkę w pole karne, a Rajovic okazał się najsprytniejszy przed bramką gospodarzy. Trzeba jednak zaznaczyć, że przy strzale Duńczyka nie najlepiej interweniował Valentin Cojocaru.

Legia podwyższyła prowadzenie tuż po przerwie. W 46. minucie Rafał Adamski popisał się efektownym dryblingiem i Rajovic dostał od niego piłkę jak na tacy. Napastnik gości nie mógł się pomylić. Tylko dostawił nogę i praktycznie z metra trafił do pustej bramki.

Legia tylko punkt za Pogonią

Piłkarze z Warszawy po zwycięstwie w Szczecinie pozostali na 15. pozycji, ale mają już trzy punkty przewagi nad będącymi w strefie spadkowej zespołami Widzewa Łódź i Arki Gdynia. Natomiast Pogoń jest 14. i tylko o jedno jedno "oczko" wyprzedza stołeczną drużynę.

W kolejnej serii gier legioniści podejmą przy Łazienkowskiej Górnika Zabrze. Ten mecz odbędzie się w sobotę 11 kwietnia o godz. 20.15. Pogoń dwa dni później uda się do Gliwic na pojedynek z miejscowym Piastem.