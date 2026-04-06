Rajovic z dubletem w Szczecinie. Cenne zwycięstwo Legii nad Pogonią

Michał Ignasiewicz
6 kwietnia 2026, 19:31
Rajovic z dubletem w Szczecinie. Cenne zwycięstwo Legii nad Pogonią/East News
Legia Warszawa w 27. kolejce Ekstraklasy pokonała na wyjeździe Pogoń Szczecin 2:0. Bohaterem spotkania został Mileta Rajovic. Jeden z najbardziej krytykowanych piłkarzy na polskich boiskach strzelił dwa gole i zapewnił swojej drużynie cenne trzy punkty.

Wygrana Legii na wagę złota

Legia miała walczyć w tym sezonie o mistrzowski tytuł. Rzeczywistość okazała się jednak dla stołecznych piłkarzy rozczarowująca. Ekipa z Łazienkowskiej musi bronić się przed spadkiem. W kontekście walki o utrzymanie zdobycz punktowa na stadionie w Szczecinie wydaje się niemal na wagę złota.

Dramat Widzewa w doliczonym czasie gry. Łodzianie zmarnowali szansę na wyjście ze strefy spadkowej

Podopieczni Marka Papszuna od pierwszego gwizdka sędziego pokazywali, że w meczu z Pogonią interesuje ich tylko wygrana. Swoją przewagę udokumentowali w 33. minucie. Rafał Augustyniak z autu wrzucił piłkę w pole karne, a Rajovic okazał się najsprytniejszy przed bramką gospodarzy. Trzeba jednak zaznaczyć, że przy strzale Duńczyka nie najlepiej interweniował Valentin Cojocaru.

Rajovic nie mógł tego nie trafić

Legia podwyższyła prowadzenie tuż po przerwie. W 46. minucie Rafał Adamski popisał się efektownym dryblingiem i Rajovic dostał od niego piłkę jak na tacy. Napastnik gości nie mógł się pomylić. Tylko dostawił nogę i praktycznie z metra trafił do pustej bramki.

Legia tylko punkt za Pogonią

Piłkarze z Warszawy po zwycięstwie w Szczecinie pozostali na 15. pozycji, ale mają już trzy punkty przewagi nad będącymi w strefie spadkowej zespołami Widzewa Łódź i Arki Gdynia. Natomiast Pogoń jest 14. i tylko o jedno jedno "oczko" wyprzedza stołeczną drużynę.

W kolejnej serii gier legioniści podejmą przy Łazienkowskiej Górnika Zabrze. Ten mecz odbędzie się w sobotę 11 kwietnia o godz. 20.15. Pogoń dwa dni później uda się do Gliwic na pojedynek z miejscowym Piastem.

Tematy: piłka nożnalegia warszawaekstraklasaMileta Rajovic
Zygmunt Chajzer wyremontuje stadion Korony Kielce. "Idziemy na całość"
Nagły komunikat Legii Warszawa dotyczący Marka Papszuna. Kto poprowadzi zespół w meczu z Rakowem Częstochowa?
Jagiellonia przerwała serię meczów bez zwycięstwa i zrównała się punktami z liderem
Bramkarz Pogoni wrzucił sobie piłkę do bramki. Pozo bohaterem "Portowców"
