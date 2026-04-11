Widzew z trudem pokonał ostatnią drużynę w tabeli. Bergier trafił tuż przed końcem

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 17:05
W Łodzi doszło do pojedynku dwóch najsłabszych drużyn Ekstraklasy. Przedostatni w tabeli Widzew podejmował zamykającą stawkę Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. Gospodarze w 28. kolejce wygrali 1:0, ale zwycięstwo nie przyszło im łatwo. Zwycięska bramka padła dopiero w samej końcówce spotkania, gdy goście grali osłabieni brakiem jednego zawodnika.

Cenne zwycięstwo Widzewa

Właściciel Widzewa, Robert Dobrzycki w letnim i zimowym okienku transferowym wydał miliony euro na transfery. Zainwestowane pieniądze jednak nie przekładają się na wyniki. Łodzianie bronią się przed spadkiem z Ekstraklasy.

W 28. serii gier obecnych rozgrywek zdobyli niezwykle cenne trzy punkty. Zespół Aleksandara Vukovicia wygrał z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo.

Bergier bohaterem meczu

Przełomowym momentem meczu okazał się 68. minuta. Arkadiusz Kasperkiewicz został ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką. Goście grając w osłabieniu dzielnie bronili się do 89. minuty. Wtedy Mariusz Fornalczyk "zakręcił" obrońcą Bruk-Betu i dośrodkował na głowę Sebastiana Bergiera, który z bliska trafił do siatki.

Widzew wyprzedził Arkę

Porażka mocno ogranicza szanse ekipy z Niecieczy na pozostanie w Ekstraklasie. Natomiast Widzew dzięki zwycięstwu wyprzedził Arkę Gdynia, ale zespół z Trójmiasta swój mecz w ramach 28. kolejki rozegra w niedzielę.

