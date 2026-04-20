Lechia ponad godzinę grała w przewadze i nie dała rady pokonać Piasta

Brutalny faul piłkarza Piasta

Broniący się przed spadkiem Piast przyjechał do Trójmiasta po dwóch porażkach z rzędu. Poniedziałkowy mecz w Gdańsku nie układa się dobrze dla ekipy z Gliwic.

Już w 23. minucie po brutalnym faulu boisko musiał opuścić Twumasi. 28-letni zawodnik z Ghany w kompletnie niegroźnej sytuacji "popisał" się bezsensownym wślizgiem, który mógł się zakończyć bardzo groźną kontuzją gracza Lechii.

Przypadkowy rzut karny dla Piasta

Grający w osłabieniu goście skutecznie bronili dostępu do własnej bramki 63. minuty. Wtedy wynik spotkania otworzył Iwan Żelisko. Ukrainiec mocnym uderzeniem umieścił piłkę pod poprzeczką bramki Piasta.

W tym momencie wydawało się, że komplet punktów zostanie w Gdańsku. Nic z tego. Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry wyrównał Patryk Dziczek. Pomocnik Piasta trafił do siatki z rzutu karnego, podyktowanego po przypadkowym faulu. Jeden z obrońców Lechii trafił ręką w twarz Jakuba Czerwińskiego i sędzia Paweł Raczkowski po sygnalizacji VAR wskazał na jedenasty metr.

𝐙𝐇𝐄𝐋𝐈𝐙𝐊𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎! 🔥



CO ZA GOL W GDAŃSKU 😱



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEWhJW pic.twitter.com/m5LyE9OnjS — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 20, 2026

Po 29. kolejkach Piast znajduje się tuż nad strefą spadkową. Ma dwa punkty przewagi nad będącą za jego plecami Arką Gdynia. Lechia jest 8. i ma dwa "oczka" więcej od drużyny z Gliwic.