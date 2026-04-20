Lechia ponad godzinę grała w przewadze i nie dała rady pokonać Piasta

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 21:04
W ostatnim meczu 29. kolejki Ekstraklasy kibice obejrzeli dwa gole. Lechia Gdańsk na własnym stadionie zremisowała z Piasta Gliwice 1:1. Gospodarze od 23. minuty grali w przewadze, bo czerwoną kartką ukarany został Emmanuel Twumasi. Goście w "dziesiątkę" zdołali wyrównać i zdobyć jeden punkt.

Brutalny faul piłkarza Piasta

Broniący się przed spadkiem Piast przyjechał do Trójmiasta po dwóch porażkach z rzędu. Poniedziałkowy mecz w Gdańsku nie układa się dobrze dla ekipy z Gliwic.

Luka Elsner nie jest już trenerem piłkarzy Cracovii Kraków
Już w 23. minucie po brutalnym faulu boisko musiał opuścić Twumasi. 28-letni zawodnik z Ghany w kompletnie niegroźnej sytuacji "popisał" się bezsensownym wślizgiem, który mógł się zakończyć bardzo groźną kontuzją gracza Lechii.

Przypadkowy rzut karny dla Piasta

Grający w osłabieniu goście skutecznie bronili dostępu do własnej bramki 63. minuty. Wtedy wynik spotkania otworzył Iwan Żelisko. Ukrainiec mocnym uderzeniem umieścił piłkę pod poprzeczką bramki Piasta.

W tym momencie wydawało się, że komplet punktów zostanie w Gdańsku. Nic z tego. Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry wyrównał Patryk Dziczek. Pomocnik Piasta trafił do siatki z rzutu karnego, podyktowanego po przypadkowym faulu. Jeden z obrońców Lechii trafił ręką w twarz Jakuba Czerwińskiego i sędzia Paweł Raczkowski po sygnalizacji VAR wskazał na jedenasty metr.

Po 29. kolejkach Piast znajduje się tuż nad strefą spadkową. Ma dwa punkty przewagi nad będącą za jego plecami Arką Gdynia. Lechia jest 8. i ma dwa "oczka" więcej od drużyny z Gliwic.

Powiązane
Jagiellonia zatopiła Arkę. Imaz najskuteczniejszym piłkarzem w historii Ekstraklasy
Jagiellonia zatopiła Arkę. Imaz najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Ekstraklasy
Legia przedłużyła serię meczów bez porażki i oddaliła się od strefy spadkowej
Legia przedłużyła serię meczów bez porażki i oddaliła się od strefy spadkowej
Dwa błędy piłkarzy Piasta, dwie interwencje VAR i dwa gole dla Pogoni
Dwa błędy piłkarzy Piasta, dwie interwencje VAR i dwa gole dla Pogoni
Bochniewicz bohaterem ostatniej akcji w meczu z Legią. Górnik wciąż liczy się w grze o mistrzostwo
Bochniewicz bohaterem ostatniej akcji w meczu z Legią. Górnik wciąż liczy się w grze o mistrzostwo
Kibice Legii Warszawa oddali hołd trenerowi Magierze. "Panie Jacku, dziękujemy"
Kibice Legii Warszawa oddali hołd trenerowi Magierze. "Panie Jacku, dziękujemy"
Zobacz
|
Nowa Skoda Elroq RS w jaskrawym kolorze
Polacy kupują 662 auta dziennie. Nowa Skoda ośmieszyła cenniki konkurencji
Policja kontroluj kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
Picie na czczo siemienia lnianego z kefirem pomaga zgubić zbędne kilogramy
Dodaj to do kefiru i pij po przebudzeniu. Kilogramy szybko polecą w dół
ceny paliw tankowanie benzyny
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
Fiat Pandina koło biały kolor czarne dodatki widok na przód i bok samochodu.
Oto nowy Fiat za 54 900 zł. Jest ładny, oszczędny i wygodny
Ursula von der Leyen
Czarne chmury nad von der Leyen. "Działania niezgodne z traktatami UE"
