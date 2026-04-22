Gigant europejskiego futbolu potwierdził zainteresowanie młodą gwiazdą polskiej Ekstraklasy

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:54
Marcel Reguła jest jednym z objawień aktualnego sezonu Ekstraklasy. 19-letni piłkarz Zagłębia Lubin wzbudził zainteresowanie Benfiki Lizbona. Władze portugalskiego giganta potwierdziły, że ofensywny pomocnik znalazł się na ich celowniku.

Benfica zgłosiła się do Zagłębia

Cytowany przez portugalskie media przedstawiciel Benfiki sprecyzował, że stołeczne "Orły" nawiązały już kontakt z kierownictwem polskiego klubu w sprawie przejścia Reguły do ekipy prowadzonej przez trenera Jose Mourinho. Według sportowego dziennika "A Bola" Benfica zgłosiła się do Zagłębia "w celu zebrania informacji o zawodniku", które służyłyby złożeniu oficjalnej oferty transferowej.

Komentatorzy portalu "Bola na Rede" wskazują na wszechstronność zawodnika polskiej młodzieżówki, który może występować zarówno na skrzydłach, na środku pomocy, jak też w ataku. Z kolei zdaniem lizbońskiego Radia Renascenca, cytującego byłego kolegę Reguły Portugalczyka Luisa Matę, zaletami 19-latka z Legnicy jest szybkość, a także łatwość asystowania przy bramkach i ich zdobywania.

Oby Reguła nie podzielił losu Dawidowicza

Stołeczna rozgłośnia powołując się na Matę twierdzi, że Marcel Reguła potrafi zdobywać gole w efektowny sposób - "nożycami". W sytuacji transferu Reguły do Benfiki poszedłby on śladem polskiego obrońcy Pawła Dawidowicza, który został kupiony przez "Orły" w 2014 roku.

Wychowankowi Sokoła Ostróda, który grał w Lizbonie do 2016 r. nie udało się jednak przebić do pierwszej drużyny portugalskiego klubu i w następnych latach, do 2019 r., był stale wypożyczany do innych ekip: VfL Bochum, Palermo i Hellas Verona. Ostatnia z nich zdecydowała się na wykupienie Polaka z Benfiki.

Benfica pójdzie w ślady FC Porto?

Tegoroczny sezon nie należy do najlepszych w wykonaniu stołecznej ekipy, która prawdopodobnie zakończy sezon bez żadnego tytułu. Drużyna "Orłów" ma wprawdzie matematyczne szanse na wygranie ligi, w której zajmuje drugie miejsce z 72 punktami, ale siedmiopunktowa przewaga FC Porto stawia właśnie "Smoki" w roli faworyta do tytułu.

Komentatorzy Radia Renascenca, wskazując, że walnie do sukcesu FC Porto przyczynił się polski tercet - Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, zaznaczają, że "moda na polskich graczy zaczyna udzielać się" lizbońskim konkurentom "Smoków".

Źródło PAP
Źródło PAP
Tematy: piłka nożna, Zagłębie Lubin, Benfica Lizbona, Ekstraklasa
