Gigant europejskiego futbolu potwierdził zainteresowanie młodą gwiazdą polskiej Ekstraklasy

Benfica zgłosiła się do Zagłębia

Cytowany przez portugalskie media przedstawiciel Benfiki sprecyzował, że stołeczne "Orły" nawiązały już kontakt z kierownictwem polskiego klubu w sprawie przejścia Reguły do ekipy prowadzonej przez trenera Jose Mourinho. Według sportowego dziennika "A Bola" Benfica zgłosiła się do Zagłębia "w celu zebrania informacji o zawodniku", które służyłyby złożeniu oficjalnej oferty transferowej.

Komentatorzy portalu "Bola na Rede" wskazują na wszechstronność zawodnika polskiej młodzieżówki, który może występować zarówno na skrzydłach, na środku pomocy, jak też w ataku. Z kolei zdaniem lizbońskiego Radia Renascenca, cytującego byłego kolegę Reguły Portugalczyka Luisa Matę, zaletami 19-latka z Legnicy jest szybkość, a także łatwość asystowania przy bramkach i ich zdobywania.

Oby Reguła nie podzielił losu Dawidowicza

Stołeczna rozgłośnia powołując się na Matę twierdzi, że Marcel Reguła potrafi zdobywać gole w efektowny sposób - "nożycami". W sytuacji transferu Reguły do Benfiki poszedłby on śladem polskiego obrońcy Pawła Dawidowicza, który został kupiony przez "Orły" w 2014 roku.

Wychowankowi Sokoła Ostróda, który grał w Lizbonie do 2016 r. nie udało się jednak przebić do pierwszej drużyny portugalskiego klubu i w następnych latach, do 2019 r., był stale wypożyczany do innych ekip: VfL Bochum, Palermo i Hellas Verona. Ostatnia z nich zdecydowała się na wykupienie Polaka z Benfiki.

Benfica pójdzie w ślady FC Porto?

Tegoroczny sezon nie należy do najlepszych w wykonaniu stołecznej ekipy, która prawdopodobnie zakończy sezon bez żadnego tytułu. Drużyna "Orłów" ma wprawdzie matematyczne szanse na wygranie ligi, w której zajmuje drugie miejsce z 72 punktami, ale siedmiopunktowa przewaga FC Porto stawia właśnie "Smoki" w roli faworyta do tytułu.

Komentatorzy Radia Renascenca, wskazując, że walnie do sukcesu FC Porto przyczynił się polski tercet - Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, zaznaczają, że "moda na polskich graczy zaczyna udzielać się" lizbońskim konkurentom "Smoków".