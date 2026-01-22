Brusberg do Rakowa przeniósł się z BK Haecken

Brusberg pochodzi z Goeteborga. Jego dotychczasowa kariera była związana z klubami z rodzinnego miasta - zaczynał w Backatorp IF, a od 2023 roku był zawodnikiem BK Haecken. W jego barwach, licząc wszystkie rozgrywki, wystąpił w 38 spotkaniach i zdobył sześć bramek. Grał m.in. w eliminacjach Ligi Europy i w Lidze Konferencji. Ma też za sobą występy w juniorskich reprezentacjach Szwecji, z drużyną U-19 włącznie.

Reklama

Nowy nabytek związał się z Rakowem pięcioletnią umową

Brusberg przeszedł do Rakowa na zasadzie transferu definitywnego i związał się z klubem pięcioletnim kontraktem, który ma obowiązywać do końca roku 2030. To trzeci piłkarz, który trafił do drużyny trenera Łukasza Tomczyka podczas obecnej przerwy w rozgrywkach. Wcześniej zawodnikami „Medalików” zostali słoweński obrońca Mitja Ilenić (wypożyczenie z New York City FC) i nigeryjski pomocnik Abraham Ojo (transfer z Botewa Płowdiw).

Ponadto do Rakowa powrócili wypożyczeni bramkarze Jakub Rajczykowski i Bośniak Mohamed Sahinovic, a także pomocnik Antoni Burkiewicz i portugalski napastnik Leonardo Rocha.