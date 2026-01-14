Luquinhas znów będzie pracował z Feio

Luquinhas jest znany w Polsce z występów w Legii Warszawa. 29-latek barwy tego klubu reprezentował latach 2019-22 i w poprzednim sezonie. Miał wtedy okazję pracować z obecnym trenerem Radomiaka Goncalo Feio. W Ekstraklasie rozegrał 103 mecze, w których zdobył 14 bramek. Dwukrotnie zdobywał z Legią mistrzowski tytuł i raz Puchar Polski. Ostatnie pół roku spędził w portugalskim CD Santa Clara.

Luquinhas pierwszym zimowym transferem Radomiaka

Nowy piłkarz Radomiaka zaczynał w brazylijskim Sociedade Atletico, ale potem rozwijał karierę w klubach portugalskich, m.in CD Aves, skąd trafił do Legii. W 2022 i 2023 roku był zawodnikiem New York Red Bulls. W obecnym sezonie rozegrał dziewięć spotkań w portugalskiej ekstraklasie w barwach CD Santa Clara.

Luquinhas jest pierwszym piłkarzem pozyskanym przez Radomiaka w tym oknie transferowym i dołączył już do zespołu, który przebywa na obozie w Portugalii.