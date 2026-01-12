Transfer Drągowskiego hitem zimowego okienka

Drągowski opuścił rodzimą Ekstraklasę w latem 2016 roku, kiedy zamienił Jagiellonię Białystok na włoską Fiorentinę. W klubie z Florencji, a także w Empoli oraz Spezii wystąpił w sumie w 129 meczach Serie A. Przez ostatnie dwa lata grał w barwach Panathinaikosu Ateny. Powrót reprezentanta kraju do polskiej Ekstraklasy to jeden z hitów transferowych zimowego okienka.

Wychowanek MOSP Jagiellonia Białystok w drużynie narodowej wystąpił cztery razy, w tym w ostatnim spotkaniu z Maltą w eliminacjach do mistrzostw świata.

Pięciu bramkarzy w kadrze Widzewa

Drągowski wkrótce dołączy do łódzkiego zespołu, który przebywa na zgrupowaniu w Belek. W Widzewie będzie piątym bramkarzem w kadrze, obok Macieja Kikolskiego, Serba Veljko Ilicia, Jana Krzywańskiego i Antoniego Błockiego.

Nie udało mi się zdobyć mistrzostwa Polski z Jagiellonią, a bardzo chciałbym mieć w dorobku taki tytuł. Zrobię wszystko, żeby jak najszybciej podnieść puchar w Widzewie - powiedział piłkarz, który z łódzkim klubem związał się umową do 2029 roku.

Bartek to doświadczony i ograny w Europie zawodnik. Jego przyjście do Widzewa to na pewno duże wydarzenie. Celem dla niego będzie regularna gra, ale w pierwszej kolejności zadaniem będzie wywalczenie miejsca w bramce. Nikt nie da mu tego za darmo i Bartek ma tego świadomość - przyznał pełnomocnik zarządu Widzewa ds. sportu Dariusz Adamczuk.

Widzew pobił transferowy rekord Ekstraklasy

To czwarte wzmocnienie łódzkiej drużyny w zimowej przerwie. Wcześniej pozyskano Norwega Christophera Chenga z Sandefjord Fotball, byłego reprezentanta Danii i kapitana FC Kopenhaga Lukasa Leragera oraz reprezentanta Ghany Osmana Bukariego, którego sprowadzenie z amerykańskiego Austin FC według informacji mediów kosztowało ok. 5,5 mln euro, co jest absolutnym rekordem polskiej ligi.

Widzew w 18 rozegranych do tej pory ligowych meczach zdobył 20 punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Tegoroczne występy ligowe zainauguruje 31 stycznia, gdy podejmie Jagiellonię Białystok.