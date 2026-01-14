Nowy bramkarz Legii jesienią puścił 40 goli

Hindrich do Warszawy przeprowadza się z CFR 1907 Cluj. W jego barwach w sezonach 2020/21 i 2021/22 zdobywał mistrzostwo Rumunii. W poprzednich rozgrywkach drużyna nowego bramkarza Legii zajęła drugie miejsce oraz zdobyła krajowy puchar.

Mierzący 193 cm golkiper jesienią zagrał w 27 spotkaniach CFR Cluj. Wszystkie w wyjściowym składzie, przepuścił w nich 40 goli, zachował 8 czystych kont.

Hindrich już trenował z Legią

Hindrich ma na swoim koncie 7 występów w reprezentacji Rumunii do lat 20, jeden do lat 19 i 2 w kadrze do lat 18. W Legii będzie grał z numerem 89. O miejsce w bramce będzie rywalizował z Kacprem Tobiaszem, któremu kontrakt z warszawskim klubem kończy się po zakończeniu obecnego sezonu.

Hindrich przebywa z Legią na obozie w Hiszpanii i już wziął udział w pierwszym treningu z zespołem. Według relacji obserwatorów pokazał się na nim z bardzo dobrej strony.

Cieszę się, zostałem zawodnikiem Legii. Jestem bardzo podekscytowany rozpoczęciem pracy z drużyną, to naprawdę świetne uczucie. Uważam, że mogę wnieść do zespołu spokój i dać pewność siebie. Moim pierwszym celem jest jak najszybsza integracja. Chcę bardzo pomóc moim nowym kolegom i dalej się rozwijać - powiedział Hindrich w rozmowie z klubowymi mediami.

Pierwszy zimowy transfer Legii

23-letni Rumun jest pierwszym piłkarzem, który w czasie przerwy zimowej dołączył do drużyny kierowanej przez Marka Papszuna. Kwota transferu nie została ujawniona. Wartość rynkowa Hindrich jest szacowana na około 1,5 mln euro.

Legia ma za sobą nieudaną pierwszą część sezonu. Stołeczni piłkarze zajmują przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Odpadli już z rozgrywek o Puchar Polski i Ligi Konferencji.