Drugi transfer Rakowa w zimowej przerwie

Ojo występuje na pozycji defensywnego pomocnika. Do Polski przeprowadził się z Bułgarii. W ubiegłym sezonie rozegrał 20 spotkań w barwach zespołu Botew Płowdiw. Wcześniej nowy piłkarz Rakowa był związany z rosyjskim FDC Vista Gelendżyk.

To drugi zimowy transfer klubu z Częstochowy. W ubiegłym tygodniu zawodnikiem Rakowa został słoweński obrońca Mitja Ilenić.

Tomczyk zastąpił w Rakowie Papszuna

Raków po pierwszej części sezonu zajmuje czwarte miejsce w tabeli polskiej Ekstraklasy. Do prowadzącej Wisły Płock taci jedne punkt.

W grudniu w klubie z Częstochowy doszło do zmiany na stanowisku pierwszego trenera. Marek Papszun związał się Legią Warszawa, a jego miejsce zajął Łukasz Tomczyk, który wcześniej pracował w Polonii Bytom.