Legia bez Szkurina i Alfareli, za to z Piątkowskim w pierwszym składzie

Legia w końcówce letniego "okienka" transferowego dokonała sporych zmian w swojej szatni. Z Łazienkowską pożegnali się m.in. Jan Ziółkowski, Ilija Szkurin i Migouel Alfarela. W stolicy zameldowali się za to Kacper Urbański, Noah Weisshaupt, Antonio Colak i Kamil Piątkowski.

Reklama

W pojedynku z Radomiakiem od pierwszej minuty w wyjściowym składzie pojawił się tylko ostatni z wymienionych. Pozostali trzej piłkarze zasiedli na ławce rezerwowych. Natomiast w pierwszej jedenastce gości zadebiutował Josh Wilson-Esbrand. 22-letni obrońca do Radomiaka trafił z Manchesteru City.

Elitim dał Legii prowadzenie

Legioniści dość niemrawo rozpoczęli mecz. Gra im się nie kleiła. Była wolna i mało kreatywna. W pierwszych trzydziestu minutach więcej pracy miał bramkarz gospodarzy. Po upływie pół godziny podopieczni Edward Iordănescu podkręcili tempo. Zaatakowali wyżej i agresywniej swoich rywali. Dzięki czemu piłkę odbierali już na połowie Radomiaka.

Legia Warszawa sprzedała niewypał transferowy. Zarobiła milion euro
Legia Warszawa sprzedała niewypał transferowy. Zarobiła milion euro

Zobacz również
Reklama

Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 41. minucie indywidualną akcją zakończoną golem popisał się Juergen Elitim. Kolumbijczyk zakręcił piłkarzami gości i precyzyjnym strzałem z około czternastu metrów umieścił piłkę w rogu bramki Filipa Majchrowicza.

Radomiak po przerwie sprezentował Legii trzy gole

W 69. minucie było już 2:0. Gracze Radomiaka popełnili fatalny błąd przy wyprowadzaniu piłki spod swojej bramki. Jeremy Blasco podał najgorzej jak mógł. Legioniści skrzętnie skorzystali z prezentu i Damian Szymański strzelił swojego pierwszego gola w barwach stołecznego zespołu.

Kibice gospodarzy nie zdążyli jeszcze skończyć fetować drugiej bramki dla Legii, a mieli kolejny powód do radości. W 71. minucie na 3:0 podwyższył Mileta Rajovic. Największy udział przy trafieniu Duńczyka miał Majchrowicz. Golkiper Radomiaka interweniował przed polem karnym, ale zaliczył katastrofalną pomyłkę. Nie wcelował w piłkę, która po chwili napastnik Legii umieścił w pustej bramce.

Na tym nie koniec strzelania przy Łazienkowskiej. W 80. minucie Paweł Wszołek wykorzystał rzut karny podyktowany po zagraniu piłki ręką przez Jana Grzesika.

Radomiaka tego dnia stać było tylko na honorowe trafienie. Jego autorem w doliczonym czasie gry był Adrián Diéguez. Obrońca gości Tobiasza pokonał efektowną podcinką.

Legia przerwała złą serię i awansowała w tabeli

Legia po dwóch ligowych porażkach z rzędu wreszcie zdobyła komplet punktów. Dzięki temu awansowała na szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy. Do prowadzącej Wisły Płock traci sześć punktów, ale ma o jeden rozegrany mecz mniej. Radomiak spadł na 12. pozycję.