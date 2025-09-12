Ławniczak trafił "nożycami" w "okienko"

Mecz zaczął się dla Lecha najgorzej jak mógł. Gospodarze już w 7. minucie stracili gola. Ławniczak popisał się kapitalnym uderzeniem "nożycami", po którym piłka wpadła w samo "okienko" bramki Bartosza Mrozka. To prawdopodobnie będzie gol kolejki, a niewykluczone, że trafienie piłkarza Zagłębia będzie też kandydował do tytułu bramki sezonu.

Wychowanek Zagłębia strzelił gola dla Lecha

Lech szybko odrobił straty. W 18. minucie było już 1:1. Do wyrównania doprowadził Filip Jagiełło. Pomocnik "Kolejorza" przesadnie nie celebrował zdobycia bramki, bo jest wychowankiem Zagłębia.

Grecka tragedia Lecha

Losy meczu rozstrzygnęły się w 72. minucie. Goście wyprowadzili zabójczą kontrę, którą skutecznie zakończył Michalis Kossidis. Grek przyjął piłkę w polu karnym Lecha i precyzyjnym uderzeniem ustali wynik spotkania na 2:1 dla Zagłębia.

Dzięki zwycięstwu "Miedziowi" awansowali na 8. pozycję w tabeli Ekstraklasy. Natomiast Lech jest na 6. miejscu.