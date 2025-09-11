Jóźwiak w czerwcu został bez klubu

Jóźwiak wraca do kraju po kilkuletniej grze za granicą; w ostatnim czasie był zawodnikiem hiszpańskiej Granady. Po zakończeniu poprzedniego sezonu został bez klubu. Wcześniej - po grze w Lechu Poznań - występował w Derby County i Charlotte FC.

Jóźwiak chce udowodnić, że jest lepszym piłkarzem niż był

Dłuższy czas spędziłem za granicą, tak, że język polski na co dzień w klubie to coś nowego, ale oczywiście mam jak najbardziej pozytywne wrażenia i wszystko jest super - mówił piłkarz klubowym mediom po podpisaniu umowy z Jagiellonią.

Na pewno jestem bardziej dojrzały niż przed wyjazdem. Też zebrałem wiele doświadczeń, żyłem w kilku krajach. Uważam też, że jestem lepszym piłkarzem niż byłem i mam nadzieję, że niedługo będę mógł to udowodnić - dodał. - Myślę, że ten klub bardzo się rozwinął i to widać z każdym sezonem, dlatego sądzę, że będziemy grali o najwyższe cele - powiedział Jóźwiak.

Trzeci transfer Jagiellonii w ostatnich dwóch tygodniach

Jóźwiak to trzeci nowy gracz w Jagiellonii, pozyskany przez nią w ostatnich dwóch tygodniach, czyli w przerwie w rozgrywkach Ekstraklasy w związku z meczami reprezentacji kraju. Wcześniej do klubu trafił hiszpański pomocnik Sergio Lozano oraz - pochodzący z Madagaskaru - obrońca Andy Pelmard. Odeszło dwóch piłkarzy - portugalski pomocnik i obrońca Tomas Silva oraz hiszpański skrzydłowy Miki Villar.