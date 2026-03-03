Szef PKOl dostał podwyżkę

Piesiewicz przekazał, że podwyżkę zaakceptowało prezydium PKOl, a wnioskował o nią skarbnik organizacji Grzegorz Kotowicz. Tłumaczył, że to środki z „innego katalogu wydatków” i nie ucierpią na tym sportowcy czekający na nagrody za wyniki osiągnięte w igrzyskach olimpijskich we Włoszech.

Nie czerpię środków sponsorskich. Przejąłem kompetencje dwóch wiceprezesów; oni przestali zarabiać, a mi dołożono zadań, dlatego dostałem podwyżkę - powiedział Piesiewicz na antenie RMF FM i potwierdził, że jego pensja to obecnie 58,5 tys. brutto.

Od początku, kiedy walczyłem o prezesurę w PKOl, mówiłem, że ja nie będę pracował za darmo. Nikt w tym kraju nie pracuje za darmo. Uważam, że za pracę należy się wynagrodzenie, uczciwa praca jest ważna, a nie udawanie i okradanie swojego pracodawcy - dodał szef PKOl.

Piesiewicz zapewnił, że sportowcy nie muszą martwić się o pieniądze

Piesiewicz po raz kolejny podkreślił, że PKOl nie pobiera środków budżetowych, a spółki Skarbu Państwa zaprzestały sponsorować komitet „w imię walki politycznej”. Uspokoił, że mimo rezygnacji jednego ze sponsorów, sportowcy nie muszą się martwić o nagrody finansowe, na które zapracowali wynikami w zimowych igrzyskach we Włoszech. Na sto procent je dostaną - zapewnił i potwierdził, że Gala Olimpijska, podsumowująca tegoroczne igrzyska, jest planowana na 11 kwietnia.