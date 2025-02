Nitras chce zmusić Piesiewicza do dymisji

Wojna Sławomira Nitrasa z szefem PKOl rozgorzała na dobre po igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Minister za słaby wynik biało-czerwonych na olimpiadzie obarczył Piesiewicza. Kierujący resortem sportu zarzuca mu niewłaściwe dysponowanie publicznymi pieniędzmi, które zamiast zostać przeznaczone na przygotowania sportowców zostały "przejedzone" przez działaczy.

Piesiewicz nie zgadza się z oskarżeniami i twierdzi, ze cała sprawa ma podłoże polityczne. Dlatego ani myśli o dobrowolnej rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Nitras liczy, że w walce z szefem PKOl pomogą mu wygrać prezesi związków sportowych.

Prezesi liczą, że z odejściem Piesiewicza skończą się ich kłopoty

Nitras zakręcił kurek z publicznymi pieniędzmi, który dofinansowywał polski sport. Dodatkowo Minister sportu wydał zarządzenie, że wszystkie umowy zawierane przez związki sportowe mają być jawne. Szef resortu sportu chce w pełni kontrolować wydatki, dochody, zarobki itp. itd. Domaga się również transparentności umów ze sponsorami.

Ten punkt najbardziej niepokoi prezesów związków sportowych, którzy boją się, że w ten sposób narusza tajemnice handlowe, co może spowodować pozwy, jak i ucieczkę sponsorów od finansowania ich dyscyplin. Prezesi widząc co się dzieje postanowili działać. Liczą, że po "obaleniu" Piesiewicza, Nitras nieco poluzuje "lejce". Dlatego spotkali się w Warszawie na naradzie. Jej efektem jest list do szefa PKOl z prośbą o rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Kto podpisał się pod listem do prezesa PKOl?

Pod listem do Piesiewicza podpisało się 22. prezesów związków sportowych. Wśród nich nie znalazł się Cezary Kulesza. Sternik PZPN nie podpisał listu, ale kierowany przez niego związek nie jest tak uzależniony finansowo od ministerstwa sportu, jak pozostałe. PZPN jest najbogatszą organizacją sportową w naszym kraju i poradzi sobie nawet bez państwowego dofinansowania.

Warto w tym miejscu podkreślić, że prezesi związków mają plan B. Jeśli Piesiewicz nie ustąpi dobrowolnie (co już zapowiedział), to na Walnym Zgromadzeniu postawią pod głosowanie wniosek o jego odwołanie. Potrzeba do tego 2/3 głosów.

