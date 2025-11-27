Legia znów bez zwycięstwa

Legia nie wygrała sześciu meczów z rzędu w Ekstraklasie i odpadła z Pucharu Polski. W poprzedniej kolejce Ligi Konferencji przegrała na wyjeździe z NK Celje. Ostatnie zwycięstwo zanotowała nad Szachtarem Donieck, ale to było jeszcze w październiku. Dziś po ostatnim gwizdku sędziego legioniści po raz kolejny w tym sezonie schodzili z murawy pokonani.

Legia w ubiegłej edycji Ligi Konferencji doszła do ćwierćfinału. W obecnych rozgrywkach o powtórzenie tego wyniku może być trudno. Po 4. kolejkach piłkarze z Łazienkowskiej mają na swoim koncie tylko trzy punkty i ich awans do wiosennej części europejskich pucharów stoi pod sporym znakiem zapytania.

Legia ukarana za brak skuteczności

Do przerwy piłkarze Legii nie grali źle, ale zabrakło im skuteczności. W pierwszym kwadransie spotkania dobre okazje do strzelenia gola mieli Ermal Krasniqi i dwukrotnie Wojciech Urbański. Później bramkarza Sparty próbował pokonać jeszcze Rafał Augustyniak.

Peter Vindahl jednak do przerwy zachował czyste konto. Natomiast jego koledzy z pola wykazali się lepszą precyzja od gospodarzy. W 41. minucie Angelo Preciado pokonał Kacpra Tobiasza.

Po przerwie z Legii zeszło powietrze

W drugiej części spotkania Legia już tak dobrze nie wyglądała jak przed przerwą. To goście byli zdecydowanie bliżsi strzelenia drugiego gola, niż gospodarze zdobycia wyrównującej bramki.

Ostatecznie żadnej z drużyn nie udało się już zmienić wyniku i trzy punkty pojechały do Pragi. Legia po porażce ze Spartą zajmuje 28. miejsce w tabeli Ligi Konferencji. Do miejsca gwarantującego awans do kolejnej rundy traci dwa punkty. Do zakończenia fazy grupowej pozostały dwie kolejki.