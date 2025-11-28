Kolumbijski kolarz wygrał klasyfikację punktową Giro d'Italia

Gaviria w 2015 i 2016 roku zdobywał złote medale mistrzostw świata w kolarstwie torowym, w konkurencji omnium. 31-letni kolarz w Tour de Pologne dwa etapy wygrał w 2016 roku i jeden w 2021. W dorobku ma także dwa etapowe zwycięstwa w Tour de France i pięć w Giro d'Italia. W Giro 2017 wygrał klasyfikację punktową.

Gaviria będzie jeździł w hiszpańskiej grupie

Gaviria w ostatnich sezonach niczym się nie wyróżniał. W 2026 kolumbijski kolarz będzie się ścigał w barwach hiszpańskiej ekipy Caja Rural–Seguros RGA.