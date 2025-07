Wybranka Simmonsa powiedziała "tak"

Powiedziała „tak”! Jestem taki szczęśliwy. Nie każdy ma szansę zrobić to na tej ulicy. Była ze mną przez cały obóz treningowy, jedząc te same okropne posiłki, co ja każdego wieczoru – powiedział zawodnik ekipy Lidl-Trek.

Pogacar wygrał Tour de France

24-letni mistrz USA jechał aktywnie podczas „Wielkiej Pętli”, na etapie do Vire zajął drugie miejsce po ucieczce, a na finiszach z peletonu rozprowadzał swojego lidera, Włocha Jonathana Milana, zwycięzcę klasyfikacji punktowej. Cały wyścig po raz czwarty wygrał Słoweniec Tadej Pogacar.