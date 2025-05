Oskarżony przyznał się do winy

W uzasadnieniu sąd napisał, że doszło do "tragicznego wypadku", którego nie spowodował umyślnie 34-letni Australijczyk. Dennis stanął przed Sądem Okręgowym w Australii Południowej po wcześniejszym przyznaniu się do winy w sprawie popełnienia czynu zagrożonego karą. Został aresztowany po tym, gdy 30 grudnia 2023 przypadkowo potrącił samochodem żonę przed ich domem w Medindie na północy Adelajdy. Poszkodowana została przewieziona do Royal Adelaide Hospital, gdzie jednak nie udało się jej uratować.

Mąż i żona pokłócili się o remont kuchni

Sąd ustalił, że wcześniej para pokłóciła się o remont kuchni, po czym Dennis wyszedł z domu i chciał odjechać. Do wypadku doszło w momencie, gdy jego żona wskoczyła na maskę samochodu i po chwili wpadła pod koła.

Wyrok został skrócony z dwóch lat i dwóch miesięcy, sportowiec został objęty dwuletnią kontrolą zachowania, a jego prawo jazdy zostało zawieszone na pięć lat.

Prokuratura nie złożyła odwołania

Górna granica zagrożenia za to przestępstwo wynosi siedem lat pozbawienia wolności. O złagodzenie kary wnioskowała obrona, Jane Abbey wystąpiła o karę w zawieszeniu. Prokuratura nie złożyła odwołania.

Podczas rozprawy matka zmarłej Amanda Hoskins powiedziała, że jej córka kochała Dennisa i jest przekonana, że nigdy nie zrobiłby jej "celowo krzywdy". Uważam, że to był tragiczny wypadek. Temperament stał się jej zgubą - dodała.

Dennis w Tokio zdobył brązowy medal

Dennis, który w 2023 roku zakończył karierę, ma w dorobku m.in. dwa tytuły mistrza świata w jeździe indywidualnej na czas na szosie (2018 i 2019) i dwa w jeździe drużynowej na czas, a także zwycięstwa etapowe w Giro d'Italia, Tour de France i Vuelta a Espana. Na igrzyskach w Tokio stanął na najniższym stopniu podium w jeździe indywidualnej na czas. Sukcesy odnosił również na torze, m.in. wywalczył olimpijskie srebro oraz po dwa złote i srebrne medale MŚ w wyścigu drużynowym na dochodzenie.

Hoskins również była kolarką, mistrzynią świata w wyścigu drużynowym na dochodzenie z 2015 roku i wielokrotną mistrzynią Australii na torze. W maju 2017 roku ogłosiła, że przechodzi na sportową emeryturę, a rok później wyszła za mąż za Dennisa, z którym miała dwójkę dzieci.