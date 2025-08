Peleton nie mógł jechać bez karetek

Piętnaście kilometrów przed metą zdarzyła się kraksa, w której leżał lider (Francuz Paul Lapeira), Rafał Majka i inni kolarze. Zatrzymały się wszystkie nasze karetki pogotowia, aby udzielać pomocy. Peleton nie mógł dalej jechać bez karetek. Takie są wymogi bezpieczeństwa - wyjaśnił na mecie Lang.

Reklama

Postanowiliśmy zneutralizować etap. W momencie, gdy dowiedzieliśmy się, że karetki dołączyły do peletonu, kolarze ruszyli i żeby nie robić zamieszania ustaliliśmy, że czas nie będzie liczony, a kolarze będą walczyć o zwycięstwo etapowe - wyjaśnił dyrektor Tour de Pologne.

Lang pytany o poszkodowanych, odpowiedział, że dwóch zawodników jest mocno poobijanych, jeden stracił przytomność.Jesteśmy w kontakcie z lekarzami. Trzymamy za kolarzy kciuki - dodał.

Kwiatkowski rozprowadził zwycięzcę etapu

Etap wygrał po finiszu pod górę rozprowadzany przez Michała Kwiatkowskiego Brytyjczyk Ben Turner. Kolarz z grupy Ineos Grenadiers wyprzedził Hiszpana Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) oraz Włocha Andreę Bagiolego (Lidl-Trek).

Michał świetnie rozprowadził mnie na finiszu i dziękuję mu za to. Radość ze zwycięstwa jest jednak przytłumiona, nasze myśli są z kolegami, którzy ucierpieli w kraksie - powiedział Turner.

Reklama

Majka najlepszym z Polaków

W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale), a dotychczas drugi Czech Mathias Vacek (Lidl-Trek) nie ukończył etapu. Najlepszy z Polaków Rafał Majka (UAE Team Emirates) zajmuje dziesiąte miejsce.

W czwartek odbędzie się etap z Rybnika do Cieszyna (201,4 km). Może to być ostatnia okazja do popisu dla sprinterów, choć w połowie trasy znajduje się wymagający podjazd na Przełęcz Salmopolską.

Wyniki 3. etapu, Wałbrzych - Wałbrzych (159,3 km):

1. Ben Turner (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) - 4:15.46

2. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain Victorious)

3. Andrea Bagioli (Włochy/Lidl-Trek)

4. Jan Christen (Szwajcaria/UAE Team Emirates-XRG)

5. Arjen Livyns (Belgia/Lotto)

6. Quinten Hermans (Belgia/Alpecin-Deceuninck)

7. Pepijn Reinderink (Holandia/Soudal Quick-Step)

8. Francesco Busatto (Włochy/Intermarche-Wanty)

9. Jasha Suetterlin (Niemcy/Jayco AlUla)

10. Marcin Budziński (Polska/reprezentacja)

...

15. Piotr Pękala (Polska/reprezentacja)

17. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers)

40. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates-XRG) ten sam czas