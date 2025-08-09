Kwiatkowski chce być zdrowy na Vuelta a Espana

Bardzo mi przykro, ale z powodu choroby jestem zmuszony wycofać się z Tour de Pologne. W nocy poczułem ból gardła, mam też podwyższoną temperaturę. Wspólna decyzja ekipy i moja jest taka, by wrócić do pełni zdrowia przed zaczynającym się w przyszłym tygodniu Vuelta a Espana – napisał Kwiatkowski w mediach społecznościowych.

Reklama

Bardzo żałuję, że nie dojadę w tym roku do mety Tour de Pologne, ale tych pięć dni z Waszym dopingiem, energią i niezliczonymi przejawami sympatii dało mi ogromnego kopa. Zabieram te wszystkie dobre emocje na resztę sezonu. Dziękuję – dodał mistrz świata z Ponferrady z 2014 roku.

Kwiatkowski wystartował po dłuższej przerwie

Kwiatkowski wygrał Tour de Pologne w 2018 roku. Do tegorocznego wyścigu przystąpił po trwającej ponad cztery miesiące przerwy spowodowanej kontuzją kolana. Po pięciu etapach zawodnik ekipy Ineos Grenadiers zajmował w klasyfikacji generalnej 29. miejsc.