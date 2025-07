W klasyfikacji generalnej Pogacar ma identyczny czas co lider, ale ustępuje mu gorszą sumą miejsc na poszczególnych etapach. 26-letni Pogacar, trzykrotny zwycięzca Tour de France i wielki faworyt 112. edycji wyścigu, na pagórkowatym finiszu wtorkowej rywalizacji zaatakował na 5,5 km przed metą. Szybko do niego doskoczył Vingegaard, który specjalnie nie kwapił się z nadawaniem tempa. W pewnym momencie obaj mieli 16 s przewagi. Na zjeździe zostali dogonieni przez pięciu rywali, wśród których był van der Poel.

Pierwsze etapowe zwycięstwo Pogacara

Podczas długiego finiszu partner z grupy Pogacara, Portugalczyk Jaoa Almeida, dał doskonałą zmianę. Słoweniec w popisowy sposób ją wykorzystał, odnosząc pierwszą wygraną w tegorocznej edycji wyścigu.

To niesamowite wygrać i to w koszulce mistrza świata. To moje setne zwycięstwo, to fantastyczne. Zespół na etapie wykonał wspaniałą pracę. Jutro będzie trudniej wygrać. Dlatego tak zależało mi na tym zwycięstwie - ocenił Pogacar.

Jazda indywidualna na czas w Caen

W środę program wyścigu przewiduje jazdą indywidualną na czas. Kolarze będą mieli do pokonania 33 kilometry na płaskiej trasie w Caen.

Wyniki 4. etapu, Amiens - Rouen (174,2 km):

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates - XRG) 3:50.29

2. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin - Deceuninck)

3. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma - Lease a Bike)

4. Oscar Onley (W. Brytania/Team Picnic PostNL)

5. Romain Gregoire (Francja/Groupama - FDJ)

6. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates - XRG) wszyscy ten sam czas

7. Remco Evenepoel (Belgia/Soudal Quick-Step strata 3 s

8. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma - Lease a Bike)

9. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl - Trek) 7

10. Kevin Vauquelin (FRancja/Arkea - B&B Hotels) 10

153. Kamil Gradek (Polska/Bahrain-Victorious) 15.12