Kibice sportu we wtorek 13 maja nie będą mogli narzekać na brak sportowych emocji. Po trzech etapach w Albanii peleton Giro d'Italia przenosi się na Półwysep Apeniński. We Włoszech od kilku dni rywalizuje już Hubert Hurkacz. Teraz stanie przed szansą awansu do ćwierćfinału turnieju ATP w Rzymie. Zobacz, o której i gdzie obejrzeć relację na żywo z tych wydarzeń.