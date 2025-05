Szeremeta z Brazylii przywiozła kawę

Szeremeta w pierwszych zawodach w cyklu PŚ w brazylijskim Foz do Iguacu dotarła do finału. W nim przegrała 2:3 z reprezentantką gospodarzy Jucielen Romeu.

To była moja pierwsza z nią walka. Wcześniej miałam z nią tylko sparing.W Brazylii w tym miejscu, w którym byliśmy, nic oprócz słynnych wodospadów nie zobaczyliśmy. Zaliczyliśmy wypad do pobliskiego Paragwaju. A tak to tylko trenowaliśmy, a potem był turniej. Po finałach był jeszcze czas na krótkie zobaczenie pobliskiej Argentyny. Do domu przywiozłem trochę kawy - powiedziała Szeremeta.

Szeremeta liczy na doping polskich kibiców

Wicemistrzyni olimpijska najbliższą okazję do zaprezentowania się w ringu będzie miała w Memoriale Feliksa Stamma. Turniej ma rangę Pucharu Świata. Pięściarka chciałby wygrać kat. 57 kg.

Szeremeta czuje się dobrze. Intensywność treningów przed zawodami w stołecznym Torwarze zmalała. Dzięki temu przyszła świeżość.

Liczę na polskich kibiców, którzy powinni się dobrze bawić. A ich doping poniesie mnie do zwycięstwa - podkreśliła.

Szeremeta nie czuje presji

W Warszawie do jej kategorii zgłoszono tylko sześć zawodniczek. 22-letnia srebrna medalistka z igrzysk w Paryżu w czwartkowym półfinale zmierzy się z o rok starszą, mało znaną Angielką Toussaint. Jeśli Polka wygra, to w pojedynku o trofeum być może spotka się z brązową medalistką olimpijską, Turczynką Esrą Yildiz.

Nie odczuwam presji. Choć wiele osób mnie obserwuje i patrzy, czy mi się noga powinie, czy nie. W mediach o mnie dużo się pisze. Wyczytałem, że co to ze mnie za zawodniczka skoro mam pomalowane paznokcie. Przynajmniej coś się dzieje - dodała z uśmiechem.

Szeremeta zainwestowała w kupno mieszkania

Szeremeta jest wciąż rozpoznawalna w przestrzeni publicznej. Zainteresowanie kibiców nadal jest duże, ale wszystko odbywa się już spokojniej. Nie ma jeszcze chłopaka, choć otrzymuje dużo propozycji na ten temat.

Wicemistrzyni olimpijska nagrodę finansową z PKOl (200 tys. zł) zainwestowała w kupno mieszkania w Lublinie. Drugie, także z puli premii za srebrny medal, otrzyma pod koniec 2026 roku. Budowane jest na terenie Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich w podwarszawskiej gminie Lesznowola. Szeremeta niedawno wzięła tam udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

Po Memoriale Stamma pięściarka uda się na krótkie wakacje, aby poopalać się gdzieś nad ciepłym morzem. Później nastąpi okres przygotowawczy do najważniejszej imprezy w tym roku, wrześniowych mistrzostw świata w Liverpoolu.