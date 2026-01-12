Szczęsny siedział na ławce i palił w szatni

Barcelona w niedzielny wieczór pokonała odwiecznego rywala. Katalończycy na stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie wygrali 3:2, a autorem jednego z goli dla mistrzów Hiszpanii był Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski mecz rozpoczął w podstawowym składzie swojej drużyny. Murawę opuścił w 66. minucie.

Szczęsny całe spotkanie oglądał z ławki rezerwowych. Po meczu jednak wspólnie z kolegami cieszył się z sukcesu. Polak pozwolił sobie też na "papieroska". Lamine Yamal opublikował w internecie nagranie, na którym widać, jak Szczęsny puszcza dymka w szatni Barcelony.

Szczęsny nie chował się do toalety

Były bramkarz naszej kadry nie ukrywał się z tym. Nie chował do toalety przed trenerem. Szczęsny wypuścił z ust chmurę trującego dymu rozmawiając w szatni Barcelony z jednym z członków sztabu szkoleniowego.

Szczęsny nie musi się obawiać żadnej kary. W Barcelonie doskonale zdają sobie sprawę z jego nałogu. Bramkarz rozmawiał na ten temat z trenerem zespołu. Hansi Flick jasno dał Polakowi do zrozumienia, że dla niego liczy się przede wszystkim postawa Szczęsnego na boisku.

Barcelona śrubuje rekord

Barcelona po raz 16. w historii sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, co jest krajowym rekordem. Real ma na 13 takich triumfów, ostatni w 2024 roku.

W czterech kolejnych edycjach, od 2023 roku, o końcowym sukcesie decydowało właśnie El Clasico. Barcelona, licząc z obecnym, wygrała trzy z tych meczów.