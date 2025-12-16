Pajor nie znalazła się w czołowej trójce

Dembele zdobył z PSG poczwórną koronę. Triumfował w Lidze Mistrzów, krajowej ekstraklasie, Pucharze Francji i Superpucharze Francji. Natomiast obecnie kontuzjowana Bonmati, która do gry wróci dopiero za kilka miesięcy, była z kolei z Barceloną najlepsza w ekstraklasie, Pucharze Hiszpanii i Superpucharze Hiszpanii. W sezonie 2024/25 osiągała te sukcesy wraz m.in. z Ewą Pajor. Polka także była nominowana do nagrody FIFA, ale nie znalazła się w czołowej trójce.

Lewandowski i Szczęsny też bez nagród

Lewandowski, który wygrał plebiscyt FIFA na Piłkarza Roku w edycjach 2020 i 2021, tym razem znalazł się w gronie 22 napastników mających szansę trafić do Drużyny Roku. Szansę na to miał również Szczęsny, jego klubowy kolega z Barcelony, który był też wśród ośmiu nominowanych do nagrody dla Najlepszego Bramkarza. Niestety Polacy nie zostali wyróżnieni.

Nagroda FIFA dla najlepszego piłkarza przyznawana jest od 1991 roku

Zwycięzców większości kategorii plebiscytu wyłoniły liczące się w równym stopniu głosowania kibiców, kapitanów i selekcjonerów męskich i kobiecych drużyn narodowych oraz przedstawicieli mediów.

Nagroda FIFA dla najlepszego piłkarza roku na świecie przyznawana jest od 1991 roku. W latach 2010-2015 plebiscyt połączył się ze Złotą Piłką magazynu "France Football", ale obecnie znów są to osobne plebiscyty.