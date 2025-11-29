Ronaldo nie zdradził szczegółów transakcji

Ronaldo potwierdził swoje zaangażowanie w MMA precyzując, że przejmie akcje WOW FC. Nie określił ich ilości ani wartości.Podzielamy wspólne wartości, w które głęboko wierzę: dyscyplinę, szacunek, odporność i nieustanne dążenie do doskonałości - przekazał Ronaldo w portalu społecznościowym i dodał, że jego zdaniem „WOW FC tworzy coś wyjątkowego i potężnego”. Jestem dumny, że mogę dołączyć do tego projektu, aby pomóc w rozwoju tego sportu oraz zainspirować kolejne pokolenie - podkreślił kapitan reprezentacji Portugalii.

Zawodnik UFC jednym z udziałowców WOW FC

Według władz spółki WOW FC, mającej swoją siedzibę w Madrycie i organizującej walki w ponad 170 krajach świata, Cristiano Ronaldo „będzie odgrywał w niej aktywną rolę”. Jednym z udziałowców WOW FC jest gruzińsko-hiszpański zawodnik mieszanych sztuk walk Ilia Topuria. Od 2020 r. walczy on dla organizacji UFC. W latach 2024-25 był w niej mistrzem w wadze piórkowej, zaś od czerwca 2025 r. jest mistrzem wagi lekkiej.

Ronaldo najlepiej zarabiającym piłkarze w historii

Ronaldo, uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii, jest według październikowego magazynu „Forbes” najlepiej zarabiającym zawodnikiem tej dyscypliny w świecie. Portugalczyk w tym sezonie z katarskiego Al-Nassr zainkasował ponad 280 mln dolarów. Na drugim miejscu uplasował się Argentyńczyk Lionel Messi z zarobkami o wartości 130 mln dolarów.

Cristiano Ronaldo jest inwestorem w kilkudziesięciu przedsięwzięciach biznesowych realizowanych głównie za pośrednictwem swojej firmy CR7. Działa ona w rozmaitych sektorach gospodarki - od sportowego, handlowego i medialnego po odzieżowy oraz ceramiczny.