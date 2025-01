Zespół Bednarka był skazany na porażkę

Ostatni w tabeli "Święci" byli skazywani na porażkę w rywalizacji z trzecim w Premier League zespołem Forest i do przerwy te przewidywania całkowicie się potwierdzały.

Gospodarze prowadzili 3:0, a gole strzelili kolejno: Elliot Anderson w 11. minucie, Callum Hudson-Odoi w 28. oraz tuż przed przerwą Nowozelandczyk Chris Wood, dla którego to już czternaste ligowe trafienie w obecnym sezonie.

Przypadkowy gol Bednarka

Defensywa gości grała w tej części bardzo słabo. Nie popisał się również Bednarek, zwłaszcza przy golu na 0:2, gdy chwilę wcześniej źle przyjął piłkę i ją stracił.

W 60. minucie piłkarze Southampton dość niespodziewanie jednak zdobyli bramkę, na dodatek efektowną, choć padła w dość przypadkowych okolicznościach. Została zapisana na konto Bednarka.

Po strzale Francuza Lesleya Ugochukwu piłka odbiła się od polskiego obrońcy, który wykonał ruch stopą. W efekcie futbolówka przeleciała nad bramkarzem Matzem Selsem i wpadła pod poprzeczkę.

Po godzinie gry Southampton zdobył bramkę znikąd (...) - napisała agencja Reuters.

6 punktów na koncie ekipy Bednarka

To zachęciło gości do odważniejszych ataków. W doliczonym czasie gry Nigeryjczyk Ebere Onuachu strzelił na 2:3, ale ostatecznie "Święci" nie zdołali doprowadzić do remisu i wciąż zamykają tabelę z dorobkiem zaledwie sześciu punktów.

Natomiast Nottingham jest trzeci i ma 44 pkt, podobnie jak wicelider Arsenal Londyn. Obie drużyny tracą sześć punktów do Liverpoolu.

Moder nie zmieścił się w kadrze Brighton

Dopiero trzynasty w tabeli jest Manchester United (26). W niedzielę "Czerwone Diabły" przegrały u siebie z dziewiątym Brightonem 1:3. W kadrze gości zabrakło pomocnika reprezentacji Polski Jakuba Modera, który - według medialnych doniesień - zmieni wkrótce klub i prawdopodobnie wzmocni Feyenoord Rotterdam.