Teraz Mourinho może świętować sukcesy swoim winem

Wino Mourinho pochodzi z winnic nad rzeką Duero z regionu Alto Douro w północno-wschodniej Portugalii.

Wybrane z jednego z moich ulubionych regionów w Portugalii, to wino odzwierciedla ducha mojej ojczyzny i moje nieustające pragnienie cieszenia się każdą chwilą w życiu. Stworzone z pasją i troską, jest prezentem od jednej wyjątkowej osoby dla drugiej. Niezależnie od tego, czy świętujesz zwycięstwo, czy spędzasz czas z ludźmi, na których ci zależy, to wino jest przeznaczone do dzielenia się z kimś naprawdę wyjątkowym - przekonuje Mourinho.

Wygrywałem finały. Podobijałem ligi. Nie muszę nic mówić. Moja osiągnięcia, sukcesy i moja praca mówią same za siebie. To wyjątkowe wino, które możesz zamówić już teraz. Odzwierciedla ducha mojej ojczyzny i moje nieustanne pragnienie, by cieszyć się każdą chwilą życia - powiedział "The Special One".

Mourinho ma się czym pochwalić

Portugalczyk jest kolejną postacią ze świata piłki nożnej, która została producentem wina. Wcześniej w tej branży działali już inni piłkarze i trenerzy, w tym Leo Messi, Andres Iniesta, Andrea Pirlo, Damiano Tommasi, Vincent Candela, Edinson Cavani, Alberto Malesani czy Luciano Spalletti.

Mourinho przez dwie dekady był uważany za jednego z najlepszych trenerów na świecie. Z FC Porto zdobył mistrzostwo Portugalii, wygrał Puchar UEFA i Ligę Mistrzów. W 2004 roku przeszedł do Chelsea Londyn i triumfował w Premier League. Z Interem Mediolan sięgnął po mistrzostwo i Puchar Włoch oraz drugi raz w karierze triumfował w Champions League. Potem prowadził Real Madryt, ponownie Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma, a z początkiem obecnego sezonu objął Fenerbahce.