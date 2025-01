Paris Saint-Germain z przyjemnością ogłasza przybycie Chwiczy Kwaracchelii. 23-letni skrzydłowy będzie nosił numer 7 - ogłosił PSG na swojej stronie internetowej.

Kwaracchelia porównywany do Maradony

O przejściu Gruzina do PSG dużo spekulowano od lata zeszłego roku, kiedy to piłkarz reprezentował Napoli. Do drużyny spod Wezuwiusza Kwaracchelia dołączył w 2022 roku i szybko zrobił furorę, przyczyniając się do wywalczenia pierwszego po 33-letniej przerwie tytułu mistrzowskiego. Za swoje umiejętności techniczne i błyskotliwe rajdy skrzydłami dorobił się przezwiska "Kwaradona", czyli rzadkiego w świecie piłki nożnej porównania do innego byłego mistrza Włoch z Napoli - Argentyńczyka Diego Maradony.

30 goli i notując 29 asyst w barwach Napoli

Kwaracchelia w Napoli wystąpił w 107 meczach, strzelając 30 goli i notując 29 asyst we wszystkich rozgrywkach, stając się prawdziwym punktem odniesienia na swojej pozycji.

Lewoskrzydłowy ma na koncie 40 występów w barwach swojego kraju, zdobywając 17 goli i notując 9 asyst. W Euro 2024 był jedną z kluczowych postaci reprezentacji Gruzji, walnie przyczyniając się do awansu do 1/8 finału.