Hokeista uderzył bramkarza w twarz

Crinon będzie musiał odpowiedzieć za przemoc wobec bramkarza Angers, której się dopuścił w listopadowym meczu ligowym. Hokeista Grenoble uderzył Matthew O'Connora wzmocnioną rękawicą w twarz. W wyniku urazu poszkodowany był niezdolny do zajęć przez trzy dni.

Prokurator podjął decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko Pierre’owi Crinonowi w sprawie umyślnego użycia przemocy z użyciem niebezpiecznego przedmiotu - poinformował prokurator Etienne Manteaux. Początkowo podjęto decyzję o umorzeniu sprawy bez podejmowania dalszych działań, ponieważ nałożono sankcje dyscyplinarne, a Crinon został zawieszony na siedem meczów. Rozprawę przed sądem w Grenoble wyznaczono na 27 maja.

Crinon na igrzyskach wdał się w bójkę z Kanadyjczykiem

W Mediolanie Crinon wdał się w niedzielę w bójkę z Kanadyjczykiem Thomasem Wilsonem po tym, jak został sfaulowany podczas przegranego przez Francję meczu 2:10. Sędziowie musieli interweniować, aby rozdzielić obu zawodników, którzy po wyrzuceniu z lodu nadal obrzucali się obelgami. Po tym incydencie macierzysta federacja postanowiła zawiesić Francuza.

Reprezentacja "Trójkolorowych" po przegraniu wtorkowego barażu o ćwierćfinał z Niemcami 1:5 odpadła z turnieju olimpijskiego.

