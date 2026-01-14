Świątek dwóch rywali odprawiła z kwitkiem

Świątek przygotowuje się do startu w Australian Open. Wielkoszlemowy turniej w w Melbourne poprzedziły pokazowe zawody 1 Point Slam. Rozgrywki toczyły się do... jednego punktu, a o tym, kto będzie serwował, decydowała zabawa „kamień, papier, nożyce”. Przegrywający odpadał, a zwycięzca trafiał do kolejnej rundy, aż do finału i wyłonienia triumfatora.

Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej jej rywalem był Flavio Cobolli. Polka zmusiła Włocha do błędu i dzięki temu przeszła do kolejnej fazy zawodów.

W niej przeciwnikiem wiceliderki światowego rankingu był Frances Tiafoe. Amerykanin zepsuł serwis i odpadł z turnieju, a Świątek awansowała do ćwierćfinału.

Niestety kolejnej przeszkody naszej tenisistce nie udało się pokonać. Świątek w pojedynku z Hiszpanem Pedro Martinezem posłała piłkę w aut i w ten sposób zakończyła udział w turnieju.

Amator pokonał wicelidera rankingu ATP

Milion dolarów, który był nagrodą główną za wygranie turnieju zgarnął Jordan Smith, czyli amator wyłoniony w ogólnokrajowych eliminacjach. W drodze do finału 29-letni Australijczyk pokonał m.in. wicelidera światowego rankingu Jannika Sinnera, a także czwartą tenisistkę listy WTA, Amerykankę Amandę Anisimovą.

Smith o milion dolarów walczył bezpośrednio z Joanną Garland z Tajwanu, notowaną na 117. miejscu w rankingu WTA. Tenisistka we wtorek odpadła z eliminacji do turnieju głównego Australian Open. W decydującej o zwycięstwie akcji, Garland trafiła serwisem, ale chwilę później uderzyła z bekhendu w aut.

Zwycięzca turnieju kupi sobie dom

Smith w trakcie rozgrywek przyznał, że wygrana zmieniłaby jego życie, bowiem aktualnie nie stać go na własne mieszkanie. Po triumfie nie wiedział, co powiedzieć, ale zdradził, że nagrodę przeznaczy na zakup domu.

Oprócz miliona dolarów, Smith otrzymał również pamiątkowe trofeum, a 50 tys. dolarów otrzyma także jego klub. Przed samym finałem Australijczyk rozegrał jeszcze akcję o miano najlepszego amatora w rozgrywkach. Przegrał ze swoim rodakiem Aleciem Reverente, który w nagrodę otrzymał... samochód.