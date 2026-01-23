Kibice byli pijani i rozebrali się na trybunach

Policja stwierdziła, że kibice byli pijani, rozebrali się na trybunach do strojów kultowej postaci filmowej i spowodowali zamieszanie - podała agencja Belga. W czwartek sąd w stolicy Kazachstanu uznał trzech obywateli Belgii za winnych zakłócania porządku publicznego i skazał każdego z nich na pięć dni aresztu administracyjnego.

Wideo udostępnione w Internecie pokazuje mężczyzn ubranych w jasnozielone "mankini", stroje kąpielowe rozsławione przez Borata, fikcyjnego kazachskiego dziennikarza granego przez brytyjskiego aktora Sachę Barona Cohena. Tytułowa rola w tym filmie przyniosła komikowi nagrodę Złotego Globu w 2007 roku.

Żarty związane z Boratem nie są mile widziane w Kazachstanie

Komedia z 2006 roku, która przedstawia Kazachstan w przesadny i kpiący sposób, od dawna budzi niezadowolenie władz tego kraju. Żarty związane z filmem rzadko są mile widziane, a urzędnicy podejmowali już wcześniej działania przeciwko podobnym wybrykom podczas meczów piłkarskich. W grudniu 2024 roku ochrona stadionu skonfiskowała flagę przedstawiającą Borata kibicowi Chelsea podczas meczu Ligi Konferencji z FC Astana. Jednocześnie kraj ten próbował wykorzystać fenomen Borata, używając jego słynne powiedzonko "very nice" w kampanii turystycznej.