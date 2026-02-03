Race przyczyną zakończenia współpracy z kibicami

Jak przekazał PZPN w komunikacie, o takiej decyzji poinformował przedstawicieli organizacji podczas wtorkowego spotkania wiceprezes federacji Adam Kaźmierczak. Jest ona - co podkreślono - "konsekwencją skandalicznych i niebezpiecznych wydarzeń", do jakich doszło w czasie meczu grupowych eliminacji mistrzostw świata z Holandią (1:1) 14 listopada 2025 na stołecznym PGE Narodowym.

Reklama

W 58. minucie tego spotkania włoski sędzia Maurizio Mariani musiał przerwać grę, gdyż z sektora za polską bramką, gdzie zasiadali najbardziej zagorzali sympatycy biało-czerwonych ze stowarzyszenia "To My Polacy", na boisko poleciało kilkanaście rac. Takie działania bezpośrednio zagrażały zdrowiu i życiu uczestników wydarzenia - wspomniano w oświadczeniu federacji.

Kibice nie mogli wnieść na stadion oprawy

Przyczyną zachowania tej grupy był fakt, że uniemożliwiono jej wniesienie na stadion specjalnie przygotowanej oprawy, z czego organizacja wcześniej wyraziła niezadowolenie w kanałach internetowych. Niezrozumiała decyzja. Piękna patriotyczna oprawa ma nie zostać wpuszczona na mecz na podstawie decyzji służb mundurowych - przekazano na platformie X.

PZPN stracił wizerunkowo i finansowo

Jak przypomniał PZPN, w wyniku tych incydentów była realna groźna zamknięcia stadionu przed meczem barażowym o awans do tegorocznego mundialu - 26 marca z Albanią, a związek został dotkliwie ukarany finansowo. Jeszcze w listopadzie Komisja Dyscyplinarna FIFA nałożyła na PZPN karę w wysokości 40,5 tys. franków szwajcarskich.

Takie zachowania są absolutnie niedopuszczalne. Każdy mecz reprezentacji narodowej powinien być prawdziwym świętem piłki nożnej - miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich uczestników. Incydenty tego typu niosą ze sobą ogromne ryzyko: zagrożenie bezpieczeństwa, straty wizerunkowe i ryzyko utraty możliwości kibicowania polskiej drużynie. Nie możemy na to pozwolić. Reprezentacja Polski zasługuje na doping, który jednoczy, a nie dzieli - podkreślił Kaźmierczak, wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych, cytowany w oświadczeniu.