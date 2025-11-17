Santos i Probierz byli pomyłkami

Urban przejął reprezentację Polski po Michale Probierzu. Za jego kadencji nasze orły nie zaznały jeszcze goryczy porażki. W pięciu meczach pod wodzą nowego selekcjonera biało-czerwoni zanotowali trzy zwycięstwa i dwa remisy.

Reklama

Poprzednicy Urbana radzili sobie znacznie gorzej. Wyniki i gra kadry za czasów Probierza nie rozpieszczały polskich kibiców. Jeszcze gorzej było za kadencji Fernando Santosa.

Kulesza przyznał się do błędu przed synem prezydenta

O zatrudnienie 71-letniego Portugalczyka w roli selekcjonera reprezentacji narodowej w programie "Daniel Nawrocki w Polsce" syn prezydenta RP Karola Nawrockiego zapytał prezesa PZPN. Cezary Kulesza nie szukał wymówek. Nie próbował zasłaniać się innymi i wziął wszystko na "klatę".

Dzisiaj też mogę ocenić, że to był błąd. Nie będę się chował za parawanem i mówił, że wszystko było fajnie. Braliśmy jednak pod uwagę osiągnięcia tego trenera, z kim pracował. Był ponadto wymieniany w piątce najlepszych trenerów w Europie. Wszyscy byli zachwyceni, nie było sprzeciwu, że to zły wybór. Ale w rzeczywistości coś poszło nie tak, nie wiem konkretnie co, ale nie wyglądało to tak jak powinno - powiedział szef PZPN.

Kadra Urbana zagra w barażach o mundial

Reklama

W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski pod kierownictwem Urbana rozegra szósty mecz. Na wyjeździe zmierzy się z Maltą. Będzie to ostatnie grupowe spotkanie w eliminacjach do mistrzostw świata.

Niezależnie od jego wyniku Polacy zakończą rywalizację na drugim miejscu w tabeli. To oznacza, że o prawo gry na przyszłorocznym mundialu będą musieli powalczyć w marcowych barażach.