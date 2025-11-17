Polacy na Malcie grają o przedłużenie serii bez porażki

Polacy niezależnie od wyniku meczu z Maltą eliminacje zakończa na drugim miejscu. Bezpośredni awans do mistrzostw świata gwarantowało tylko wygranie grupy. Nasi piłkarze o prawo gry na mundialu będą musieli powalczyć w marcowych barażach.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Mimo, że spotkanie na Malcie nie ma konkretnej stawki i ciężaru gatunkowego, to biało-czerwoni nie zlekceważą rywala. Pod wodzą Urbana kadra jest niepokonana. W pięciu meczach nasze orły odnotowały trzy zwycięstwa i dwa remisy. Na pewno wszystkim będzie zależało na podtrzymaniu tej passy.

Dodatkowo selekcjoner zapowiedział, że w pojedynku z Maltą da szanse gry zawodnikom, którzy dotychczas nie mieli wielu okazji do gry z orzełkiem na piersi. Zmiennikom ambicji i chęci pokazania się Urbanowi nie powinno zabraknąć.

Chorwat sędziom meczu Malta - Polska

Igor Pajac będzie sędzią głównym meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata Malty z Polską, który odbędzie się w Ta’ Qali. 40-letniemu Chorwatowi na linach pomagać będą jego rodacy: Bojan Zobenica i Ivan Mihajl. Rolę arbitra technicznego pełnić będzie Dario Bel. Na sędziego VAR wyznaczono Ivana Bebeka.

Pajac dotychczas nigdy nie prowadził meczu z udziałem reprezentacji Polski. Znany jest za to piłkarzom Rakowa Częstochowa. Prowadził mecze tej drużyny w eliminacjach Ligi Konferencji - w sierpniu 2022 roku na wyjeździe ze Spartakiem Trnawa (2:0) i sierpniu 2025 w Bułgarii z Ardą Kyrdżali (2:1).

Malta jeszcze nigdy nie strzeliła Polsce gola

Reklama

Polska i Malta mierzyły się ze sobą pięć razy. Historia tych pojedynków zdecydowanie przemawia na korzyść biało-czerwonych. Nasi piłkarze wygrali wszystkie mecze. Łącznie strzelili w nich rywalom 15 goli. Natomiast przeciwnicy dotychczas nie znaleźli sposobu na pokonanie polskiego bramkarza.

W marcu na PGE Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski wygrała z Maltą 2:0, a oba gole strzelił Karol Świderski.

Bilans meczów Polski z Maltą

07.12.1980: La Valetta: Malta - Polska 0:2 (0:0) el. MŚ

15.11.1981: Wrocław: Polska - Malta 6:0 (1:0) el. MŚ

03.02.1999: La Valetta: Malta - Polska 0:1 (0:0)

11.12.2003, La Valetta: Malta - Polska 0:4 (0:0)

24.03.2025, Warszawa: Polska - Malta 2:0 (1:0) el. MŚ

Gdzie obejrzeć mecz Malta - Polska? Transmisja TV na żywo

Mecz Malta - Polska będzie dostępny na kanałach TVP 1, TVP 1 HD, TVP Sport oraz TVP Sport HD. Mecz rozpocznie się punktualnie o 20:45 w poniedziałek, 17 listopada. Dla kibiców, którzy preferują oglądanie online, transmisja będzie dostępna na sport.tvp.pl.