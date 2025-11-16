Skandal na PGE Narodowym w Warszawie

Jeszcze nie ucichły echa skandalu na PGE Narodowym, a znów jest głośno o kibicach piłkarskiej reprezentacji Polski. W piątek na stadionie w Warszawie najzagorzalsi fani naszej kadry w trakcie meczu z Holandią rzucili race na płytę boiska. Spotkanie zostało przerwane, a piłkarze do gry wrócili po kilku minutach.

Reklama
Wiadomo, dlaczego kibice rzucili race na boisko. PZPN skomentował skandal na PGE Narodowym
Wiadomo, dlaczego kibice rzucili race na boisko. PZPN skomentował skandal na PGE Narodowym

Zobacz również

Kibice w ten sposób wyrazili swoje niezadowolenie z powodu uniemożliwienia im wniesienia na trybuny PGE Narodowego przygotowanej przez nich oprawy. PZPN w specjalnym komunikacie potępił używanie materiałów pirotechnicznych. Związek kierowany przez Cezarego Kuleszę może się spodziewać kary finansowej ze strony UEFA.

Polscy kibice aresztowani na Malcie

Minęły raptem trzy dni a polscy kibice znów dali znać o sobie. Tym razem na Malcie. Tuż po wylądowaniu samolotu na płycie lotniska trzech z nich trafiło do miejscowego aresztu. Powodem zatrzymania było zakłócanie porządku oraz niestosowanie się do poleceń załogi samolotu podczas lotu - informuje portal "Meczyki.pl".

Reprezentacja Polski zagra w barażach

Podopieczni Jana Urbana w poniedziałek wieczorem w ostatnim meczu eliminacji do mistrzostw świata zmierzą się z Maltą. Niezależnie od końcowego wyniku piłkarska reprezentacją Polski rywalizację w Grupie G zakończy na drugim miejscu.

Bezpośredni awans z pierwszego miejsca zapewnili sobie Holendrzy. Biało-czerwoni o prawo gry na mundialu będą musieli powalczyć w marcowych barażach.