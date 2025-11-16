Skandal na PGE Narodowym w Warszawie

Jeszcze nie ucichły echa skandalu na PGE Narodowym, a znów jest głośno o kibicach piłkarskiej reprezentacji Polski. W piątek na stadionie w Warszawie najzagorzalsi fani naszej kadry w trakcie meczu z Holandią rzucili race na płytę boiska. Spotkanie zostało przerwane, a piłkarze do gry wrócili po kilku minutach.

Kibice w ten sposób wyrazili swoje niezadowolenie z powodu uniemożliwienia im wniesienia na trybuny PGE Narodowego przygotowanej przez nich oprawy. PZPN w specjalnym komunikacie potępił używanie materiałów pirotechnicznych. Związek kierowany przez Cezarego Kuleszę może się spodziewać kary finansowej ze strony UEFA.

Polscy kibice aresztowani na Malcie

Minęły raptem trzy dni a polscy kibice znów dali znać o sobie. Tym razem na Malcie. Tuż po wylądowaniu samolotu na płycie lotniska trzech z nich trafiło do miejscowego aresztu. Powodem zatrzymania było zakłócanie porządku oraz niestosowanie się do poleceń załogi samolotu podczas lotu - informuje portal "Meczyki.pl".

Reprezentacja Polski zagra w barażach

Podopieczni Jana Urbana w poniedziałek wieczorem w ostatnim meczu eliminacji do mistrzostw świata zmierzą się z Maltą. Niezależnie od końcowego wyniku piłkarska reprezentacją Polski rywalizację w Grupie G zakończy na drugim miejscu.

Bezpośredni awans z pierwszego miejsca zapewnili sobie Holendrzy. Biało-czerwoni o prawo gry na mundialu będą musieli powalczyć w marcowych barażach.