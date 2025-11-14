Urban zaryzykował w meczu z Holandią

We wrześniu reprezentacja Polski pod wodzą debiutującego w roli selekcjonera Jana Urbana sprawiła niespodziankę i zremisowała w Rotterdamie z Holandią 1:1. Opiekun biało-czerwonych przed rewanżem zapowiadał, że jego podopieczni nie zamierzają się tylko bronić i czekać na kontrataki.

Tak też było. Selekcjoner zaryzykował i zdecydował się na bardzo ofensywne zestawienie składu. Od początku graliśmy bez klasycznego defensywnego pomocnika. Mecz rozpoczęliśmy w składzie: Kamil Grabara - Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Jakub Kiwior - Matty Cash, Michał Skóraś - Piotr Zieliński, Sebastian Szymański - Jakub Kamiński Nicola Zalewski - Robert Lewandowski.

Biało-czerwoni grali o zwycięstwo nad Holendrami, bo tylko ono pozwoliłoby im przedłużyć nadzieję na zajęcie pierwszego miejsca w grupie G, które daje bezpośredni awans do mistrzostw świata. Druga lokata oznacza konieczność walki o mundial w marcowych barażach.

Po pierwszej połowie Polacy byli w piłkarskim niebie

Polacy zaczęli od mocnego akcentu. Już w 2. minucie Nicola Zalewski powinien otworzyć wynik spotkania. Piłkarz Atlanty Bergamo z kilku metrów koszmarnie przestrzelił.

Lepszą precyzją w 43. minucie wykazał się Jakub Kamiński. Nasz skrzydłowy po podaniu od Roberta Lewandowskiego wyszedł sam na sam z bramkarzem i dał nam prowadzenie.

Polacy zaspali tuż poprzerwie

Nasze orły fatalnie rozpoczęły druga część spotkania. Tuż po wznowieniu gry był już remis. W 47. minucie gola na 1:1 strzelił Memphis Depay.

To był jedyny moment zagapienia biało-czerwonych. Podopieczni Urbana zasłużyli na pochwały. Zagrali ambitnie i walecznie. Do tego dołożyli sporo polotu i kreatywności w ataku. Dzięki temu drugi raz w tych eliminacjach nie przegrali z faworytem do awansu z pierwszego miejsca w grupie.

Skandal w trakcie meczu Polska - Holandia

Niestety dobra gra i wynik Polaków zostały przyćmione skandalem, do którego doszło w drugiej połowie spotkania. Na płytę poiska z trybun poleciały race. Pojawił się gęsty dym i sędzia z Włoch przerwał grę. Po kilku minutach pojedynek został wznowiony, ale niesmak pozostał.

Polska o awans będzie walczyć w barażach

Polacy zajmują drugie miejsce z 14 punktami w siedmiu meczach. Holandia zgromadziła 17, a trzecia Finlandia - 10, ale rozegrała o jedno spotkanie więcej. Litwa i Malta nie liczą się już w walce o czołowe lokaty. Holandię gra jeszcze z Litwą, a biało-czerwoni z Maltą, ale wyniki tych meczów nie zmienią już kolejności w tabeli.

Historia meczów Polska - Holandia

Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą 22 razy. Tylko trzy z tych pojedynków zakończyły się zwycięstwami Polaków. Ostatni raz Holendrów udało się nam pokonać w 1979 roku. Bilans spotkań uzupełnia osiem remisów i dziesięć porażek. Bramki: 21-31 na niekorzyść biało-czerwonych.

01.05.1968, Warszawa: Polska - Holandia 0:0

07.05.1969, Rotterdam: Holandia - Polska 1:0 (0:0) el. MŚ

07.09.1969, Chorzów: Polska - Holandia 2:1 (0:1) el. MŚ

10.10.1973, Rotterdam: Holandia - Polska 1:1 (1:1)

10.09.1975, Chorzów: Polska - Holandia 4:1 (2:0) el. ME

15.10.1975, Amsterdam: Holandia - Polska 3:0 (1:0) el. ME

02.05.1979, Chorzów: Polska - Holandia 2:0 (1:0) el. ME

17.10.1979, Amsterdam: Holandia - Polska 1:1 (0:1) el. ME

19.11.1986, Amsterdam: Holandia - Polska 0:0 el. ME

14.10.1987, Zabrze: Polska - Holandia 0:2 (0:2) el. ME

11.09.1991, Eindhoven: Holandia - Polska 1:1 (0:0)

14.10.1992, Rotterdam: Holandia - Polska 2:2 (1:2) el. MŚ

17.11.1993, Poznań: Polska - Holandia 1:3 (1:1) el. MŚ

04.06.2000, Lozanna: Polska - Holandia 1:3 (1:1)

01.06.2016, Gdańsk: Polska - Holandia 1:2 (0:1)

04.09.2020, Amsterdam: Holandia - Polska 1:0 (0:0) LN

18.11.2020, Chorzów: Polska - Holandia 1:2 (1:0) LN

11.06.2022, Rotterdam: Holandia - Polska 2:2 (0:1) LN

22.09.2022, Warszawa: Polska - Holandia 0:2 (0:1) LN

16.06.2024, Hamburg: Polska - Holandia 1:2 (1:1) ME

04.09.2025, Rotterdam: Holandia - Polska 1:1 (1:0) el. MŚ

14.11.2025, Warszawa: Polska - Holandia 1:1 (1:0) el. MŚ